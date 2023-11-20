Kozmetikk firmalarını iflas ettirecek tarif! Ev yapımı doğal kolajen cilde gençlik aşılıyor

Son yıllarda “kolajen” kelimesini sıklıkla duyar olduk. Sağlıklı, genç bir cildin yapı taşlarından biri olan kolajenin cildinize inanılmaz faydaları vardır. Kolajen cildinizi gençleştirmek, kırışıklıkları gidermek, vücudunuzdaki çatlakları onarmak ve cildinizin nemli kalmasını sağlamak için gereklidir. Satış sitelerinde veya Network kataloglarında binlerce liraya satılan kolajen takviyeleri yerine kendinizin hazırladığı doğal kolajen kullanabilirsiniz. Tüm ürünleri ve detayları evdeki malzememeler ile hazırlanan doğal kolajen tarifi için tüm detaylar haberimizde...







EVDE DOĞAL KOLAJEN YAPIMI! TAKVİYE ÜRÜNLERE PARA SAÇMAYIN: 2 YEMEK KAŞIĞI ELMA SİRKESİYLE KARIŞTIRMAK YETİYOR

Kolajen cilt sağlığı ve genç görünüm için önemli bir bileşendir. Son yıllarda kolajenin değerini anlayan birçok marka kolajen takviyesi üretmeye başladı. Özellikle 1930'lu yıllarda kolajen tüketimine olan talep artmaya başladı. Ancak kolajen takviyeleri ile vücudunuzu doğal bir şekilde besleyebilirsiniz. Doğal malzemelerden yapılan doğal kolajen cildinize genç bir görünüm kazandırabilir.

Evde kolajen tozu yapmak için kolajenin hayvan kemikleri, deri ve balık pulları gibi doğal kaynaklardan çıkarılması gerekir.

KOLAJEN; Deri, kemikler, tendonlar ve bağlar da dahil olmak üzere vücudun birçok kısmına yapı sağlayan bir proteindir. Evde kolajen tozu yapmak, bu temel proteinin doğal ve uygun fiyatlı bir kaynağını sağlar.

İŞTE EVDE KOLAJEN TOZUNUN NASIL YAPILACAĞINA DAİR ADIM ADIM KILAVUZ:

MALZEMELER

KOLAJEN KAYNAĞI: Tavuk veya Et Kemikleri, Balık Pulları veya Deri Kemik kullanıyorsanız kavrulmuş artıkları veya özenle seçilmiş bağ dokusuna sahip kemikleri kullanabilirsiniz.

SİRKE: 2 yemek kaşığı elma sirkesi veya başka bir sirke türü.

SU: Kemik veya kolajen kaynağını kaplayacak kadar yeterli miktarda olması gerekiyor.

PİŞİRME EKİPMANLARI: Büyük bir tencere olması yeterli.

SÜZGEÇ VEYA TÜLBENT: Hazırlanan sıvı maddeyi süzmek için kullanılacak.

Hazırlanan Kolajen tozunu saklamak için hava geçirmez kaplar kullanmanız çok önemlidir.

BU ADIMLARI İZLEYİN

KOLAJEN KAYNAĞINI HAZIRLAYIN

Kemik kullanıyorsanız fırında 180°C'de (350°F) yaklaşık 30 dakika kızartın. Bu, kolajenin tadını artırır. Balık pulu veya balık derisi kullanıyorsanız bunların temiz ve pulsuz olduğundan emin olun.

MALZEMELERİ BİRLEŞTİRİN

Kolajen kaynağını büyük bir tencereye veya yavaş tencereye ekleyin. Kemikleri veya kolajen kaynağını kaplayacak kadar su ekleyin. 2 yemek kaşığı sirke dökün. Sirke kemiklerden minerallerin çıkarılmasına yardımcı olur.

KAYNAMAYA BIRAKIN

Karışımı kaynatın, ardından ısıyı azaltıp kaynamaya bırakın. En az 4 ila 6 saat pişirin.

Pişirme süresi ne kadar uzun olursa o kadar fazla kolajen çıkarılabilir. Pişirme sırasında yüzeye çıkmış olabilecek köpük veya kiri periyodik olarak temizleyin. Çorba kaynayıp kolajen açısından zengin hale geldikten sonra, kemikleri ve kolajen kaynaklarını çıkarmak için sıvıyı süzün. Berrak bir sıvı elde etmek için ince bir elek veya tülbent kullanın. Kolajen sosunu büyük bir tencereye veya yavaş tencereye koyun.

Kemik veya kolajen kaynağını kaplayacak kadar su ekleyin. 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Sirke minerallerin kemiklerden uzaklaştırılmasına yardımcı olur.

SOĞUTUN VE BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Sıvıyı oda sıcaklığına soğutun.

Sıvıyı gece boyunca soğutun.

Soğuduktan sonra kıvam jel benzeri bir hal alır.

Ertesi gün, yukarıya çıkan katılaşmış yağı çıkarın.

Kolajen açısından zengin sıvıyı kurutucu tepsisine veya fırın kullanıyorsanız fırın tepsisine dökün.

Kuru, kırılgan bir tabaka oluşana kadar düşük sıcaklıkta (yaklaşık 60 °C) kurutun.

TOZ HALİNE GETİRİN

Su oranı azaldıktan sonra kolajen tabakası küçük parçalara bölünür.

Parçaları ince bir toz haline getirmek için bir blender veya kahve değirmeni kullanın.

Ev yapımı kolajen tozu hava geçirmez bir kapta nemden uzakta saklanmalıdır. Bir deneyin ve sizde nasıl etkiler bıraktığını bize bildirin.

Kolajen cilt sağlığı ve genç görünüm için önemli bir bileşendir.

İŞTE KOLAJENİN CİLDE SAĞLADIĞI FAYDALAR:

Kolajen yaşlandıkça tükenen bir protein türüdür. Zamanla bu eksiklik vücutta yaşlanma belirtilerine neden olur. Genel sağlık üzerindeki olumlu etkisiyle bilinen kolajenin çok sayıda faydası vardır. İşte bu faydalardan bazıları:

CİLT ELASTİKİYETİNİ VE HİDRASYONUNU ARTIRIR: Kolajen cilt elastikiyetini ve nem seviyesini artırarak daha genç, canlı bir görünüm sağlar.

KIRIŞIKLIKLARI AZALTIR: Cildin doğal kolajen üretimi yaşla birlikte azalır. Dış kolajen kırışıklıkların ve ince çizgilerin azaltılmasına yardımcı olur.

CİLT YAPISINI GÜÇLENDİRİR: Kolajen cilt dokusunu güçlendirerek sarkma ve gevşemeyi önler. Bu daha sıkı, daha sağlıklı bir cilt anlamına gelir.

YARA İYİLEŞMESİNİ HIZLANDIRIR: Kolajen cilt dokusunun onarımında temel bir rol oynar, böylece cilt yaralanmalarının ve yaralarının iyileşmesini hızlandırır.

CİLT TONUNU DÜZENLER: Kolajen cilt tonunun eşitlenmesine ve yaşlılık lekelerinin azaltılmasına yardımcı olur.

CİLT BARİYERİNİ GÜÇLENDİRİR: Cildin dış saldırılara karşı korunmasında, cilt bariyerini güçlendirerek aşırı duyarlılık ve iltihaplanma riskinin azaltılmasında önemli rol oynar.