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Kronik Hastalar İçin Sıcak Hava Uyarısı

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olanlara aşırı sıcaklarda dikkat edilmesi gerekenleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:14
Kronik Hastalar İçin Sıcak Hava Uyarısı

Sağlık Bakanlığı'ndan Kronik Hastalara Önemli Uyarı

Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcak hava koşullarının sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, kronik hastalığı bulunan kişilerin bu dönemlerde nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda kamuoyunu bilgilendirdi.

Sıcak Havalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, kronik hastalığı olanların güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde dışarıdan kaçınmaları gerektiği vurgulandı. Dış ortamdaki sıcaklığın vücut sıcaklığından yüksek olduğu durumlarda, vücudun terleme yoluyla ısı dengesini sağlamakta zorlandığı belirtildi.

Kimler Risk Altında?

Açıklamada, aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar arasında açık hava çalışanlar, 4 yaş altındaki çocuklar, 65 yaş üstü bireyler, bakıma muhtaç kişiler ve sürekli ilaç kullananlar yer alıyor. Özellikle tansiyon düşürücü ve depresyon ilaçları kullanan kronik hastalar, bu durumdan daha fazla etkileniyor.

Giyimde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kronik hastalığı olan bireylerin mevsim koşullarına uygun, hafif, rahat ve açık renkli giysiler giymeleri önerilmektedir. Ayrıca, dışarıya çıkarken geniş kenarlı şapkalar, şemsiyeler ve güneş gözlükleri gibi güneşten koruyucu ekipmanların kullanılması gerektiği belirtildi.

Su Tüketimi ve Beslenme

Aşırı sıcak havalarda su tüketimini artırmak ve dengeli beslenmek büyük önem taşımaktadır. Buna ek olarak, kafeinli, alkollü ve fazla şekerli içeceklerden uzak durulması gerektiği bildirildi.

Aile İletişimi ve Takibi

Hasta yakınlarının ise, özellikle yalnız yaşayan ve kronik hastalığı olan bireylerle düzenli iletişim kurarak sağlık durumları hakkında bilgi edinmeleri önerilmektedir. Yüksek sıcaklıkların böbrekler üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğinden, böbrek hastası olanların su tüketimlerini hekim önerilerine göre ayarlamaları gerektiği hatırlatılmıştır.

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