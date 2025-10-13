KTÜ Farabi'de Kapalı Yöntemle 2,5 cm'lik 'Dev Anevrizma' Başarıyla Tedavi Edildi

KTÜ Farabi'de kapalı yöntemle 2,5 santimetrelik 'dev anevrizma' tedavi edildi

Artvinli hasta Yasemin Tuzci, başarılı endovasküler müdahale ile sağlığına kavuştu

Artvin’de yaşayan Yasemin Tuzci, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tespit edilen 2,5 santimetrelik beyin anevrizması nedeniyle tedavi için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine başvurdu.

Yapılan ileri tetkik ve görüntülemelerin ardından Tuzci, KTÜ Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Bölümüne yönlendirildi ve Prof. Dr. Hasan Dinç ile ekibinin uyguladığı kapalı endovasküler teknikle ameliyat edildi. İşlemde akım yönlendirici adı verilen damar içi özel bir stent türü kullanılarak anevrizmanın zamanla küçülmesi ve kapanması sağlandı.

Operasyonda, boyutu nedeniyle tıbben "dev" olarak sınıflandırılan 2,5 santimetrelik anevrizma başarılı şekilde devre dışı bırakıldı. Tuzci, üç gün hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Prof. Dr. Hasan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada hastanın uzun süreli baş ağrısı araştırmaları sırasında büyük bir anevrizma tespit edildğini belirtti. Dinç, boyut sınıflandırmasını aktararak: "1 santimetreden küçük olanlar küçük, 1-2,5 santimetre arasındakiler orta büyüklükte, 2,5 santimetre ve daha büyük olanlar ise dev anevrizma olarak sınıflandırılır. Hastamız dev anevrizma grubundaydı." dedi.

Dinç, baloncuğun büyük olması nedeniyle cerrahi yöntemin uygun bulunmadığını ve bunun yerine merkezde kapalı yöntemle tedavi uyguladıklarını ifade etti. Operasyonun, anevrizmanın boynunu örtecek ve damarın iki tarafına uzanacak şekilde yerleştirilen akım yönlendirici cihaz ile anevrizmanın baypas edilmesi mantığıyla gerçekleştirildiğini anlattı.

Operasyonun teknik zorluklarına değinen Dinç, uygulamanın tecrübe ve yüksek teknik yeterlilik gerektirdiğini vurguladı ve şunları söyledi: "Kapalı yöntemle endovasküler akım yönlendiriciyle tedavi etme yöntemi son 10-15 yılın bir teknolojisi. Dünyada kullanılan en son teknolojik cihazlarla hastanın tedavisini sağladık. Hastamız kontrolümüze geldi, durumu gayet iyi."

Operasyon ayrıca Avrupa Nöroradyoloji Derneği ve Türkiye Nöroradyoloji Derneği ortak toplantısında canlı vaka olarak sunuldu.

Hastanın kendisi, şiddetli baş ağrısı, yüksek tansiyon ve stresin beyinde baloncuk oluşturduğunu belirterek KTÜ Farabi Hastanesi ve Hasan Dinç hocasına teşekkür etti. Tuzci, ameliyat sonrası baş ağrılarının 4-5 gün sürdüğünü fakat sonrasında geçtiğini, görmesinde düzelme olduğunu ve genel durumunun iyi olduğunu söyledi: "Şu an her şey gayet güzel gidiyor."

Artvin'de yaşayan Yasemin Tuzci, Trabzon'da yapılan ve başarıyla sonuçlanan kapalı yöntem ameliyat ile beyninde tespit edilen 2,5 santimetrelik anevrizmadan kurtularak sağlığına kavuştu. Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hasan Dinç, hastanın uzun süreli baş ağrısı araştırılırken büyük bir anevrizma tespit edildiğini belirtti.