Malatya'da Gastroenteroloji Cerrahisi ve Karaciğer Nakli Kongreleri Başladı

Malatya'da 12. Gastroenteroloji Cerrahisi ve 2. Ulusal Karaciğer Nakli Kongreleri Başladı

Malatya'da, 12. Gastroenteroloji Cerrahisi ve 2. Ulusal Karaciğer Nakli kongreleri düzenlenmeye başladı. Kongreler, Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği, Karaciğer Nakli Derneği ve İnönü Üniversitesi iş birliğiyle bir otelde gerçekleştirildi.

Kongrenin Açılışında Önemli Açıklamalar

Kongrenin açılışında video mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de gastroenteroloji cerrahisi alanında 16 eğitim kliniği olduğunu ve toplamda 137 uzman bulunduğunu belirtti. Ayrıca, organ bağışı konusunda farkındalık yaratma çabalarını dile getirdi.

Karaciğer Nakli Bekleyen Hastalar

Memişoğlu, Türkiye'de karaciğer nakli bekleyen hasta sayısının 2,651 olduğunu ifade ederek, bu hastaların tedavisinin sadece karaciğer nakliyle mümkün olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü’nün dünyada çığır açan başarılar elde ettiğini açıkladı.

Sağlık Modeli ve Ar-Ge Düzenlemeleri

Memişoğlu, üreten sağlık modelini hayata geçirerek sağlık alanında önemli dönüşümler yaşanacağını ve bilim insanlarına destek vereceklerini söyledi.

Deprem ve Dayanışma Mesajları

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Malatya'ya geldiğini ve ilk günden itibaren yaraları sarmak için çalıştıklarını anlattı. Vali Seddar Yavuz, büyük afetlerde milletin dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Başarılar ve Uluslararası Hizmet

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çapraz karaciğer nakillerinde başarı sağlayan akademik kadroyu kutladı. İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, uluslararası boyutta sağlık hizmetleri sunduklarını kaydetti.

Kongrelerin Anısına

Gastroenteroloji Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, düzenlenen kongrelerin Malatya'daki depremde yaşamını yitirenlerin anısına yapıldığını ifade etti.

Malatya'da 12. Gastroenteroloji Cerrahisi ve 2. Ulusal Karaciğer Nakli kongreleri başladı. Kongreye Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağda 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda 2), İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat (solda 3) katıldı.

Malatya'da 12. Gastroenteroloji Cerrahisi ve 2. Ulusal Karaciğer Nakli kongreleri başladı. Kongreye Malatya Valisi Seddar Yavuz (sağda 3), Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er (sağda 2), İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat (solda 3) katıldı.