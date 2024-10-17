Malatya Depreminde Yaralı Sayısı 9

Malatya'daki Depremde Yaralılar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde dün gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından yaralanan 9 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Yaralıların Durumu İyi

Memişoğlu, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde incelemeler yaptı ve "Hastanelerimizde şu anda 9 kişi yaralanmalarından dolayı tedavi görüyor. Bu yaralılar arasında yüksekten atlama gibi olumsuz durumlar var. Depremden doğrudan etkilenenlerin tedavisi de devam ediyor," açıklamasında bulundu.

Kilis Devlet Hastanesi Hızla Yeniden Açılacak

Deprem sonrası hasar gören Kilis Devlet Hastanesi'nin tadilatı hakkında bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Hastanemiz, gerekli tadilatların ardından yakında tekrar hizmete girecek. Emeği geçen sağlık personelimize teşekkür ediyorum," dedi.

Aile Hekimliği ve Sağlık Politikaları

Memişoğlu, temel sağlık hizmetlerinin ön planda olduğunu vurguladı. "Aile sağlık merkezleriyle ilgili önemli yatırımlar yapıyoruz. Aile hekimleri bizim için büyük bir değere sahiptir. Onların desteklenmesi için çalışmalarımız devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Herkese Geçmiş Olsun

Memişoğlu, yaralılar hakkında hiçbir sorunun olmadığını ve "İnşallah yakın zamanda taburcu olacaklar. Herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Biz sağlıkçılar her türlü afette hizmet etmeye devam edeceğiz," dedi.

AK Parti Kilis İl Başkanlığı Ziyareti

İncelemelerin ardından Bakan Memişoğlu, AK Parti Kilis İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti.