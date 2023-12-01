Masabaşı çalışanlarda sıkça görülüyor! Boyun tutulmasını 10 dakikada rahatlatan pratik çözümler

BUNLARI YAPAN BU DERTTEN KURTULUYOR

Günümüzde insanların en sık yakalandıkları hastalıklardan biri olan boyun tutulması özellikle sabit bir yerde yani masa başında çalışan kişilerde daha çok rastlanıyor. Boyun tutulmasının bunların dışında da yanlış alışkanlıklar yanlış ve ani hareketler den de kaynaklanması mümkündür.





Ancak teknolojinin zararlarından biri de boyun tutulmasıdır. Telefon tablet ve bilgisayara ayırdığımız zamanlarda yanlış duruş bozuklukları boyun tutulmasına sebebiyet verebiliyor. İnsanlar otururken yada yatarken uygun olmayan pozisyonları seçtiklerinde de boyun tutulması gerçekleşebilir. İşte günümüzde sık rastladığımız boyun tutulmasına ne iyi gelir? Boyun tutulması nasıl geçer bunları sizlerle paylaşacağız.

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?

Bir çok kişi özellikle internet üzerinden boyun tutulmasının nasıl geçeceğini araştırıyor. Boyun ağrısı çeken kişilerin ne yapmaları gerektiğini anlatarak yardımcı olmaya çalışacağız. İşte bu yöntem ve tedavilerle kısa zamanda boyun tutulmanızı geçirebilirsiniz.

Öncelikle kişiler boyun tutulmasını genellikle önemsemiyorlar ama bu beklide ciddi bir durum olabilir. Bu nedenle boyun tutulmasında kişiler doktora başvurarak hastalığın geçmesi için gerekli tedaviyi almalılardır. Bunlara ek olarak boyun tutulması esnasında bazı yöntemlerde ağrının hafiflemesine yardımcı olacaktır. Öncelikle tutulma için özel krem ve losyonları ağrıyan bölgeye sürmelisiniz. Bu krem ve losyonları masaj yaparak ağrıyan yere sürmelisiniz. Buz kompreslerde boyun tutulmasını rahatlatmaktadır. Ağrının fazla olduğu bölgeye en fazla 10 dk olacak şekilde soğuk kompres uygulayabilirsiniz.

Buz ile yapılacak olan soğuk kompresler boyun tutulmalarına da oldukça fayda sağlar. Ağrı olan bölgeye 5 – 10 dakika gibi bir süre soğuk kompresler uygulayın.masaj da ağrıyan bölgeye iyi gelen şeylerden biridir. Masajı da deneyebilirsiniz. Nane yağı da bu anlamda ağrılar ve boyun tutulması için etkili bir yöntemdir. Uçucu bir yağ olan nane yağını masaj yaparak ağrıyan bölgenize sürebilirsiniz. Sıcak havlu uygulaması da son olarak önereceğimiz yöntemlerden biri. Sıcak havlu ile kompres yaparak ağrıyan böygenin rahatlamasını sağlayabilirsiniz.