Memişoğlu: MHRS ile Üniversite Hastanelerine Randevu 1 Eylül'den Başlıyor

Memişoğlu: MHRS ile üniversite hastanelerine randevu 1 Eylül'den itibaren pilot olarak başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uşak ziyareti sırasında üniversite hastanelerine ilişkin yeni MHRS uygulamasını ve kentin sağlık yatırımlarını açıkladı. Bakan, uygulamanın pilot aşamasının ve koruyucu sağlık politikalarının önemine vurgu yaptı.

Valilik ziyareti ve toplantı

Uşak'taki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Memişoğlu'nu, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve diğer ilgililer karşıladı. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu'na, Vali Aktaş tarafından Cumhuriyet'in 10. yılında merhum Hüsnü Kazım Özler tarafından Uşak'ta çekilen "Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık" isimli simge fotoğrafın tablosu hediye edildi.

Memişoğlu, daha sonra Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri Toplantısına katıldı.

MHRS pilot uygulaması: Tarih ve kapsam

Toplantının ardından gazetecilere konuşan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinde erişimi kolaylaştırmak amacıyla bazı üniversite hastanelerine MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) üzerinden randevu alınabileceğini duyurdu. Bakanın ifadesiyle: "Üniversite hastanelerinin bir kısmına MHRS üzerinden randevu alınabilecek. Aile hekimliği vasıtasıyla bunu pilot olarak Yozgat Bozok ve Pamukkale üniversitelerinde örnek olarak uygulamaya 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz."

Memişoğlu, "Biz bakanlık olarak, tüm sağlık hizmeti sunulan alanların daha iyi olması için çaba harcıyoruz. Biz, üniversite hastanesi, kamu hastaneleri, özel hastane değil milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz. Sağlık bilimleri olarak görüyoruz. Her türlü desteği, her türlü yardımı da yaparak daha iyi sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz." sözleriyle uygulamanın hedeflerini açıkladı.

Sağlık üretimi ve yatırımlar

Bakan, Türkiye'nin sağlık alanında hizmet sunmanın ötesinde üretim yapan bir ülke olma yönünde ilerlediğini belirterek, "Hekimlerimizle, sağlık çalışanlarımızla, sanayicimizle, üreticimizle beraber inşallah 2026'da ürünler çıkacak şekilde bu işi organize ediyoruz. Bu konuda Türkiye'nin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, üreten sağlık modeliyle çok başarılı olacağına şüphemiz yok." dedi.

Uşak için planlanan yatırımları da değerlendiren Memişoğlu, kente 200 yataklı yeni bir hastane kazandıracaklarını açıkladı.

Öncelik: Koruyucu sağlık ve Halk Sağlığı Haftası

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftasına değinen Bakan, koruyucu sağlık hizmetlerine öncelik verdiklerini vurguladı. Memişoğlu, "Bizim önceliğimiz, her zaman dediğimiz gibi koruyan sağlık." diyerek sahaya yönelik proaktif çalışmaların süreceğini bildirdi.

Bakan, mobil sigara bırakma araçlarıyla mahalle, köy ve kahvelerde sigara kullanıcılarına yönelik destek sağlanacağını belirtti ve sigarayı bırakma konusunda toplumun işbirliğine çağrı yaptı. Akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden birinin sigara olduğunu hatırlattı.

Dijital bağımlılık ve Sağlıklı Hayat Merkezleri

Memişoğlu, dijital bağımlılık, hareketsizlik ve fazla kilonun sağlık sorunlarına yol açtığını belirterek bu konularda da önlemler alınacağını söyledi. Bakan ayrıca, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sayısının artırıldığını belirterek, şu anda 300'ün üzerinde merkez bulunduğunu aktardı.

Bu merkezlerde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist gibi uzmanlarla ücretsiz hizmet verildiğini, kanser taramalarının yapıldığını ve toplumun bu merkezleri kullanmasının önemine dikkat çekti.

Memişoğlu'nun açıklamaları, erişim kolaylığı, koruyucu sağlık önlemleri ve yerel yatırım planları ekseninde Uşak'ta sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yol haritasını ortaya koydu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Uşak Valisi Naci Aktaş'ı (sol 2) ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu, Aktaş, valilik girişinde karşıladı.