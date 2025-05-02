Mersin'de 4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri Başladı

Mersin, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği tarafından organize edilen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" etkinliğine ev sahipliği yapmaya başladı. Etkinlik, kentin bir otelinde gerçekleştiriliyor.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açıldı. Etkinliğin başkanlığını üstlenen doçent doktor Hilmi Erdem Sümbül, iç hastalıkları uzmanlığının çağdaş tıbbın merkezinde yer aldığını vurgulayarak, "Günlük pratiklerde karşılaştığımız güçlükleri ele alarak güncel kılavuzlar eşliğinde çözüm önerileri sunan, interaktif ve disiplinler arası bir program yapmaya çalıştık," dedi.

Sümbül, toplamda 21 oturum, 84 panelist ve 350 katılımcı hekim ile etkinlikte yer alacaklarını belirtti. Organizasyonda bilimsel çalışmaların yanı sıra sosyal etkinliklerin de olacağını ifade etti.

Güçlü Bir Mesleki Ağ Hedefleniyor

Etkinliğin genel sekreterliğini üstlenen doktor öğretim üyesi Hüseyin Ali Öztürk, güçlü bir mesleki ağ inşa etmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Hem bölgesel hem de ulusal ölçekte bilimsel kapasiteyi artırmayı amaçladıklarını söyledi ve modern tıbbın ekip temelli işbirliğine dayalı bir yapı kazandığını açıkladı.

Öztürk, "İç hastalıkları yalnızca ana branş değil, tıbbın bütünlüğünü sağlayan bir kilit taşıdır. Bu kongrede, pratikte sık karşılaştığımız problemleri kanıta dayalı ve etkileşimli oturumlarla ele almayı planlıyoruz," şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra, bilimin sadece bilgi değil, aynı zamanda ortak akıl, empati ve iletişim olduğunu vurgulayan Öztürk, etkinliğin sosyal ve eğlenceli aktiviteler ile dostluk zeminine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirtti.

4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri, 4 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" başladı. Kentteki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mersin'de, Çukurova İç Hastalıkları Uzmanlık Derneğince düzenlenen "4. Çukurova İç Hastalıkları Günleri" başladı. Kentteki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.