Meyve sebzeleri sakın sirkeli suyla temizlemeyin! Yıllardır yanlış biliniyormuş

Diyetisyen Serkan Aksoy Beslenme ve Diyet Kliniği'nden meyvenin faydaları ve tüketimine dair önemli bilgiler paylaştı. Aksoy meyvelerin sağlık için önemli olduğunu vurgulayarak dengeli bir beslenme programında düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirtti. Meyvelerin içerdikleri vitamin mineral ve lifler sayesinde vücuda enerji sağladığını sindirim sistemini düzenlediğini ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

Meyvelerinizi Asla Sirkeli Su ile Yıkamayın

Diyetisyen Serkan Aksoy meyvelerin doğru şekilde yıkanmasının önemine dikkat çekiyor. Aksoy'a göre meyveleri yıkarken doğru yöntemleri kullanmak ve mikroplardan arındırmak büyük önem taşıyor. Sadece meyve kesiminde kullanılan cam kesme tahtalarının tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor. Meyveleri yıkamak için sirke kullanmanın yanlış olduğunu söylüyor. Çünkü sirke asiditeyi artırarak kimyasal kalıntıları artırabilir.





Bunun yerine meyvelerin akan su altında yıkanması ve ardından karbonatlı suya batırılması gerektiğini öneriyor. 2 litre suya 2 çay kaşığı karbonat eklenerek hazırlanan bu karışımda meyvelerin 10 dakika bekletilmesi ve ardından meyve fırçası ile yıkanması gerekiyor.

Aksoy meyve tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlattı. Özellikle şeker oranı yüksek olan meyvelerin aşırı tüketiminden kaçınılması gerektiğini söyledi. Meyve sularının doğal meyvelere göre daha fazla şeker içerebileceğini ve bu nedenle tercih edilirken dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Serkan Aksoy sağlıklı yaşamın temelinde dengeli ve yeterli beslenmenin önemine dikkat çekti. Aksoy "Meyveler beslenmemizin vazgeçilmez bir parçasıdır ve sağlığımız için büyük önem taşır. İçerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirirler.’’ Dedi.