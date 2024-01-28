Nasıl sağlıklı yaşar ve yaşlanırız? İşte welness gerçeği! Japonlar tam olarak bunu yapıyor

Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak, sadece fiziksel olarak değil, ruhsal ve sosyal olarak da iyi olmak demektir. Sağlıklı yaşayan ve yaşlanan insanlar, hastalıklardan uzak, enerjik, mutlu, üretken ve bağımsız bir hayat sürerler. Ayrıca, yaşları ilerledikçe de vücutlarını ve zihinlerini korurlar.Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için, vücudumuza iyi bakmamız gerekir. Vücudumuz, bizim en değerli varlığımızdır. Onu nasıl besler, nasıl hareket ettirir, nasıl dinlendirir ve nasıl temizlersek, o da bize öyle davranır. Eğer vücudumuza iyi bakarsak, neticesinde iyi bir hayatımız olur. O halde nasıl beslenmemiz gerekiyor? Sağlıklı bir yaşam için ne tüketmeliyiz? Peki ya japonların genç görünmesinin nedeni nedir? Tüm merak edilenler haberimizde...

SAĞLIKLI YAŞAMAK VE YAŞLANMAK İÇİN NELER YAPMALIYIZ?

Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için yapmamız gerekenler, aslında çok basit. Ama bunları hayatımıza uygulamak, bazen zor olabilir. Bu yüzden, kendimize bir plan yapmalı ve bu plana sadık kalmalıyız. İşte, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için yapmamız gerekenler:

Spor Yapmak

Spor yapmak, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için en önemli faktörlerden biridir. Spor yapmak, vücudumuzu güçlendirir, kalp ve damar sağlığımızı korur, kas ve kemik yapımızı destekler, metabolizmamızı hızlandırır, kilomuzu kontrol altında tutar, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, stresimizi azaltır, ruh halimizi iyileştirir ve daha birçok fayda sağlar.





Spor yapmak için, hayat boyunca düzenli ve ılımlı bir şekilde hareket etmeliyiz. Haftada en az 3-4 gün, 30-60 dakika arası, tercihen aerobik (oksijenli) egzersizler yapmalıyız. Bunlar, yüzme, yürüyüş, koşu, bisiklet, fitness, pilates gibi egzersizlerdir. Ayrıca, haftada 2-3 gün, kas kuvveti ve esnekliği için ağırlık çalışması veya yoga gibi egzersizler de yapabiliriz.

Spor yaparken, kendimizi zorlamamalı, vücudumuzun sinyallerine kulak vermeli ve dinlenmeye de önem vermeliyiz. Ayrıca, spor yapmadan önce ve sonra ısınma ve soğuma hareketleri yapmalı, yeterli su içmeli ve sağlıklı beslenmeliyiz.

Doğru Uyumak

Doğru uyumak, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için diğer bir önemli faktördür. Doğru uyumak, vücudumuzun ve zihnimizin dinlenmesini, yenilenmesini ve onarılmasını sağlar. Doğru uyumak, hafızamızı güçlendirir, öğrenme kapasitemizi arttırır, ruh halimizi iyileştirir, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, stresimizi azaltır, kilomuzu kontrol eder ve daha birçok fayda sağlar.







Doğru uyumak için, uyku düzenimize ve kalitemize dikkat etmeliyiz. Günde ortalama 7-9 saat arası uyumalıyız. Uykumuzu bölmemeli, gece geç saatlere kadar uyanık kalmamalı, sabah erken kalkmalıyız. Uykumuzu etkileyebilecek faktörlerden uzak durmalıyız. Bunlar, kafein, alkol, sigara, ağır yemekler, mavi ışık, gürültü, sıcaklık, stres gibi faktörlerdir. Uyku öncesi rahatlatıcı aktiviteler yapmalı, uyku ortamımızı konforlu ve karanlık tutmalıyız.



Vücudumuzu Temizlemek



Vücudumuzu temizlemek, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için diğer bir önemli faktördür. Vücudumuzu temizlemek, vücudumuzda biriken toksinleri, ilaç kalıntılarını, zararlı maddeleri ve atıkları vücudumuzdan atmak demektir. Vücudumuzu temizlemek, organlarımızın daha iyi çalışmasını, kan dolaşımımızı hızlandırmasını, bağışıklık sistemimizi güçlendirmesini, cildimizi canlandırmasını, kilomuzu kontrol etmemizi ve daha birçok fayda sağlar.







Vücudumuzu temizlemek için, bol su içmeli, lifli gıdalar tüketmeli, alkol ve sigaradan uzak durmalı, düzenli egzersiz yapmalı ve antioksidan içeren gıdaları hayatımıza dahil etmeliyiz. Antioksidanlar, vücudumuzda oluşan serbest radikalleri nötralize eden ve hücre hasarını önleyen maddelerdir. Antioksidan kaynakları olarak, brokoli, nar, yaban mersini, arı sütü, siyah üzüm, mercimek, propolis, goji meyvesi, aloe vera, enginar, zencefil, zerdeçal, C vitamini gibi gıdaları tüketmeliyiz.







SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN NE YEMELİYİZ?



Doğru beslenmek, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için diğer bir önemli faktördür. Doğru beslenmek, vücudumuza ihtiyacı olan tüm besin öğelerini, yeterli ve dengeli bir şekilde vermek demektir. Doğru beslenmek, hastalıklardan korunmamızı, vücut fonksiyonlarımızı düzenlememizi, enerji seviyemizi yükseltmemizi, kilomuzu kontrol etmemizi ve daha birçok fayda sağlar. Doğru beslenmek için, besin çeşitliliğine ve kalitesine dikkat etmeliyiz. Günlük beslenmemizde, protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral, lif ve su gibi besin öğelerini, uygun miktarlarda almalıyız. Ayrıca, işlenmiş, paketli, şekerli, tuzlu, yağlı ve katkılı gıdalardan uzak durmalı, taze, doğal, organik ve mevsimlik gıdaları tercih etmeliyiz. İşte mutlaka tüketmemiz gereken o besinler:

Protein

Protein, vücudumuzun yapı taşıdır. Kas, kemik, kan, hormon, enzim, antikor gibi pek çok yapı ve fonksiyon için gereklidir. Protein kaynakları olarak, kırmızı et, beyaz et, yumurta, balık, süt, yoğurt, peynir, kurubaklagiller (bezelye, mercimek, nohut, fasulye, soya) gibi gıdaları tüketmeliyiz.





Günlük protein ihtiyacımız, vücut ağırlığımızın kilogramı başına 0,8-1,2 gram arasındadır. Örneğin, 70 kilo olan bir kişi, günde 56-84 gram protein almalıdır.

Yeşillik

Yeşillik, vücudumuz için çok faydalıdır. Yeşillikler, vitamin, mineral, lif, antioksidan, fitokimyasal gibi pek çok besin öğesi içerir. Yeşillikler, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, sindirim sistemimizi düzenler, kan şekerimizi ve kolesterolümüzü kontrol eder, göz sağlığımızı korur, kanserden korunmamıza yardımcı olur ve daha birçok fayda sağlar.





Yeşillik kaynakları olarak, marul, roka, maydanoz, dereotu, nane, ıspanak, pazı, lahana, brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, kereviz, pırasa, tere, semizotu, roka, kıvırcık, taze soğan, taze sarımsak, taze nane gibi gıdaları tüketmeliyiz. Günlük yeşillik ihtiyacımız, en az 3-5 porsiyon arasındadır. Bir porsiyon yeşillik, yaklaşık 100 gramdır.

Faydalı Yağlar

Yağlar, vücudumuz için gerekli olan bir besin öğesidir. Yağlar, enerji kaynağıdır, hormon üretimine katılır, sinir sistemi ve beyin sağlığını korur, cilt ve saç sağlığını destekler, bazı vitaminlerin emilimini sağlar ve daha birçok fayda sağlar. Ama tüm yağlar aynı değildir. Bazı yağlar, sağlığımız için zararlı olabilir. Bu yüzden, yağ tüketimimizde kaliteye ve miktarına dikkat etmeliyiz. Faydalı yağlar olarak, doymamış yağlar ve omega-3 yağ asitleri gibi yağları tercih etmeliyiz.





Faydalı yağ kaynakları olarak, tereyağı, zeytinyağı, balık yağı, ceviz, badem, fındık, avokado, keten tohumu, chia tohumu gibi gıdaları tüketmeliyiz. Günlük yağ ihtiyacımız, toplam enerji ihtiyacımızın %25-30’u arasındadır. Örneğin, 2000 kalori ihtiyacı olan bir kişi, günde 55-66 gram yağ almalıdır.

JAPONLAR NEDEN SAĞLIKLI?

Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak konusunda, dünyanın en iyi örneklerinden biri, Japonlardır. Japonlar, ortalama yaşam süresi 84,5 yıl olan, dünyanın en uzun ömürlü insanlarıdır. Ayrıca, Japonlar, yaşlılıkta da sağlıklı, aktif ve bağımsız bir hayat sürerler. Peki, Japonlar bunu nasıl başarıyorlar?





Japonların sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak sırları, aslında çok basit. Japonlar, hayat boyunca az yemek yiyorlar, kaliteli ve yüksek dozda hayvansal omega-3 tüketiyorlar, spora zaman ayırıyorlar, 2 öğün yiyorlar ve protein ağırlıklı besleniyorlar. Ayrıca, Japonlar, ruhsal ve sosyal sağlıklarına da önem veriyorlar, hayatlarında ibadet, şükran, saygı, sevgi, huzur, mutluluk gibi değerlere yer veriyorlar.

Japonların sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak sırlarını öğrenmek, bize de ilham verebilir. Biz de, kendi kültürümüz, alışkanlıklarımız ve imkanlarımız doğrultusunda, sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak için neler yapabileceğimizi düşünebiliriz.





Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak, hepimizin hayali. Ama bunu başarmak için, vücudumuza iyi bakmamız gerekir. Vücudumuza iyi bakmak için, spor yapmalı, doğru beslenmeli, doğru uyumalı ve vücudumuzu temizlemeliyiz. Ayrıca, ruhsal ve sosyal sağlığımızı da ihmal etmemeli, hayatımızda pozitif değerlere yer vermeliyiz. Sağlıklı yaşamak ve yaşlanmak, zor değil. Sadece biraz kararlılık, planlama ve uygulama gerektiriyor. Eğer bunu yaparsak, sağlıklı bir yaşam ve sağlıklı bir yaşlanma kazanmış oluruz.