Bist 100
9.591,06 0%
DOLAR
32,5 0,25%
EURO
34,6 0,27%
ALTIN
2.468,64 -0,09%

O hastalıkların çözümü evdeki bitkiymiş! Onlarca hastalığı bıçak gibi kesiyor

Evinizde bu bitki varsa yaşadınız! Hastalıkları bıçak gibi kesiyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 21:07
O hastalıkların çözümü evdeki bitkiymiş! Onlarca hastalığı bıçak gibi kesiyor

Eğer bu hastalığa sahipseniz evinizde mutlaka bu bitkiyi yetiştirin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HASTALIKLARA İYİ GELEN BİTKİ

Birçok insan evinde hobi olarak çiçek yetiştiriyor ancak bazı bitkiler birçok hastalığa iyi geliyor! Paşa kılıcı bitkisiyle bütün problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Paşa kılıcı bitkisi havada yer alan bakterileri çekiyor ve hastalıkların önüne geçiyor. Paşa kılıcı az güneş ışığına ihtiyaç duyduğu için insanları uğraştırmıyor ve rahatlıkla büyütülebiliyor. Paşa kılıcı bitkisi çok sulandığı zaman da ölüyor. Bitkiyi yalnızca yaprakları cansız ve mat göründüğü zaman sulamanız öneriliyor. Paşa kılıcı bitkisi parlak ama doğrudan güneş ışığı almayan ortamlarda rahatlıkla büyütülebiliyor. 

paşa kılıcı bitkisi faydaları

Ilıman iklimi seven bitki 18-24 derece aralığında tutulabilir. Paşa kılıcı bitkisi için iyi bir toprak tercih edilmeli ve aşırı sulama yapmak yerine toprak kuruduğu zaman sulama yapılması gerekmektedir. Paşa kılıcı bitkisinin düzenli şekilde beslenmesi gerekir. İlkbahar ve yaz aylarında, ayda iki kere dengeli bir sıvı gübresi tercih edebilirsiniz. Paşa kılıcı bitkisi yüksek nem seviyor ve kuru ortamlara da dayanabiliyor. Düzenli şekilde yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Paşa kılıcı bitkisinin budama ihtiyacı yoktur ancak hastalıklı yaprak olursa düzenli şekilde temizleyebilirsiniz. Paşa kılıcı bitkisini aşırı şekilde sularsanız kökü çürüyebilir ya da yaprak lekeleri oluşabilir. Bu sebeple beyaz sinek gibi zararlı hayvanlardan da uzak tutulmalıdır. 

İLGİLİ HABERLER

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan teknik! İçi dışı lokum gibi pişiyor

Öksürüğü bıçak gibi kesen mucize karışım! İki malzemeyle öksürüğe son

IBAN'ıyla para gönderenler eyvah eyvah diyecek! 50 TL bile olsa yandılar

Eski yeni arabası olanlar dikkat! TÜVTÜRK okkalı zammı patlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor
2
Beyaz saçları boyamaya son! Bu yöntemle beyaz saçlar kendi rengine dönecek
3
Dişlerdeki kahverengi lekeleri silgi gibi siliyor! Dişçiye gitmeden deneyin
4
Saç egzamasına birebir geliyor! Kaşıntıyı bitirip fırça gibi saç çıkaracak
5
Cilt kırışıklıklarına bu yöntemle veda edin! Ameliyatsız iğnesiz botoks etkisi yaratıyor
6
Hasta olmak istemeyen bu çorbadan kase kase içiyor! Canan Karatay'dan dinçlik veren çorba tarifi
7
Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

Cebinde 10-20 TL olanlara kara haber! 2 gün sonra şok olacaksınız

IBAN'ıyla para gönderenler eyvah eyvah diyecek! 50 TL bile olsa yandılar

O hastalıkların çözümü evdeki bitkiymiş! Onlarca hastalığı bıçak gibi kesiyor

Akaryakıt zammı mağarasından çıkıyor! O tarihten sonra litre başı 50 TL!

Eski yeni arabası olanlar dikkat! TÜVTÜRK okkalı zammı patlattı

36 aylık söz veren emekliye tek seferde 68.000 TL nakit! ING Bank 08.00'da duyurdu

En eski elektrik süpürgesini bile canavara çeviriyor! 3 yöntemle süpürgenin gücünü beşe katlayın

Öksürüğü bıçak gibi kesen mucize karışım! İki malzemeyle öksürüğe son

Temmuz zammı o emekliye yarayacak! 12.500 TL- 15.000 TL yükselecek

Botokssuz botokslu gibi gösteren mucize yağ! 1 damlasıyla kırışıklıkları dümdüz ediyor

Biber dolmasının lezzetini ikiye katlayan teknik! İçi dışı lokum gibi pişiyor

Promosyon bekleyene müjde! Tek seferlik değil: Artık her Nisan ve Ekim'de ödenecek