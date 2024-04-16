O hastalıkların çözümü evdeki bitkiymiş! Onlarca hastalığı bıçak gibi kesiyor

Eğer bu hastalığa sahipseniz evinizde mutlaka bu bitkiyi yetiştirin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HASTALIKLARA İYİ GELEN BİTKİ

Birçok insan evinde hobi olarak çiçek yetiştiriyor ancak bazı bitkiler birçok hastalığa iyi geliyor! Paşa kılıcı bitkisiyle bütün problemlerinizden kurtulabilirsiniz. Paşa kılıcı bitkisi havada yer alan bakterileri çekiyor ve hastalıkların önüne geçiyor. Paşa kılıcı az güneş ışığına ihtiyaç duyduğu için insanları uğraştırmıyor ve rahatlıkla büyütülebiliyor. Paşa kılıcı bitkisi çok sulandığı zaman da ölüyor. Bitkiyi yalnızca yaprakları cansız ve mat göründüğü zaman sulamanız öneriliyor. Paşa kılıcı bitkisi parlak ama doğrudan güneş ışığı almayan ortamlarda rahatlıkla büyütülebiliyor.





Ilıman iklimi seven bitki 18-24 derece aralığında tutulabilir. Paşa kılıcı bitkisi için iyi bir toprak tercih edilmeli ve aşırı sulama yapmak yerine toprak kuruduğu zaman sulama yapılması gerekmektedir. Paşa kılıcı bitkisinin düzenli şekilde beslenmesi gerekir. İlkbahar ve yaz aylarında, ayda iki kere dengeli bir sıvı gübresi tercih edebilirsiniz. Paşa kılıcı bitkisi yüksek nem seviyor ve kuru ortamlara da dayanabiliyor. Düzenli şekilde yapraklarına su püskürtebilirsiniz. Paşa kılıcı bitkisinin budama ihtiyacı yoktur ancak hastalıklı yaprak olursa düzenli şekilde temizleyebilirsiniz. Paşa kılıcı bitkisini aşırı şekilde sularsanız kökü çürüyebilir ya da yaprak lekeleri oluşabilir. Bu sebeple beyaz sinek gibi zararlı hayvanlardan da uzak tutulmalıdır.