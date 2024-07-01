O ilde denize girmeden önce iki kez düşünün! Resmen zehir saçıyorlar

Pusula denizanası, Bursa'nın Mudanya ilçesinde birçok kıyı bölgesinde görülürken çocukların sahilde oynadığı yerlere çok yakın olması nedeniyle dikkat çekti.

Kahverengi "denizanası" olarak da bilinen pusula denizanasının (Chrysaora hysoscella) zehirli yapısı ve sık sık görülmesi kamuoyunda rahatsızlık yaratmıştı ancak pusula denizanası da kırmızı renkte ve mantar benzeri bir başlık yapısına sahiptir.

Ölüsü bile zehirli!





Şemsiye çizgili pusula denizanası yarım metre kadar büyüyebilmekte ve karkasına dokunmak bile salgıladığı sıvı nedeniyle insan vücudunda reaksiyonlara neden olabilmekte, zehirlenmeye, ciltte ağrıya, kızarıklığa, kaşıntıya, şişmeye ve kızarıklığa neden olabilmektedir. Ayrıca, dokunduğu yerde yanma hissi, çeşitli yara izleri de oluşturur.

Uyarılar dikkate alınmalı!





Pusula denizanasının zehrinin çıplak deriyle temas etmesi durumunda hayati tehlike oluşturması pek olası değildir, ancak denizde yüzmeden önce yetkililerin uyarılarına kulak vermelisiniz. Ebeveynlerin kumsalda oynayan çocuklarını izlemeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.