O ilde lıkır lıkır çeşme suyu içebilirsiniz! Keşke burada da olsa dedirten müjde geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentteki çeşme suyunun artık gönül rahatlığıyla içilebileceğini duyurdu. Bu gelişme, Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 431 kriterin Bursa'da başarıyla yerine getirilmesinden kaynaklanıyor. Bozbey, bu konuyu açıklarken, İçmesuyu ve Atıksu Laboratuvarlarını ziyaret ederek BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve laboratuvar yetkililerinden detaylı bilgi aldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılı itibarıyla TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, İçmesuyu ve Atıksu Laboratuvarları'nın akredite parametre sayısını 299'dan 431'e yükseltmeyi başardı. Bu gelişme, Bursa'nın su kalitesinin uluslararası standartlara uygun olduğunu ve çeşme suyunun içme suyu olarak kullanılabileceğini gösteriyor. İşte diğer detaylar...





BURSA BELEDİYESİ BAŞKANI KENTTEKİ ÇEŞME SUYUNUN İÇİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLADI

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’daki çeşme suyunun artık içilebilir olduğunu duyurdu. Bozbey, bu açıklamayı, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği 431 kriterin yerine getirilmesinden sonra yaptı. Belediye Başkanı, İçmesuyu ve Atıksu Laboratuvarlarını ziyaret ederek BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç ve laboratuvar yetkililerinden çalışmalara dair bilgi aldı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2024 yılında TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, İçmesuyu ve Atıksu Laboratuvarları'nın akredite parametre sayısını 299'dan 431'e çıkardı. Bu başarı, Bursa’nın su kalitesinin uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu ve çeşme suyunun güvenle içilebileceğini ortaya koyuyor.

Başkan Bozbey, bu gelişmenin ardından Dünya Sağlık Örgütü’nün içme suyu ile ilgili sunduğu kriterlerin yerine getirildiğini belirtti. Bozbey, "Bursalılar artık çeşmeden suyu gönül rahatlığıyla içebilirler" dedi. Ayrıca, bu kriterlerin uygulanması sayesinde suyun sağlık açısından güvenilir olduğunu ve arıtma cihazlarına ihtiyaç duyulmadan doğrudan içilebileceğini vurguladı. Türkiye’de 431 kriteri ölçen tek kurumun BUSKİ olduğunu belirten Bozbey, bu konuda iddialı olduklarını ifade etti.





Belediye Başkanı, "İlave yatırımlarla ve özverili çalışmalarla bu noktaya geldik. Artık çeşme suyu hem temiz hem de nitelikli olarak Bursalıların kullanımına sunuluyor" diye ekledi. Suyun içme kalitesinin artırılması için yapılan bu çalışmaların ardından, laboratuvarlarda yapılan detaylı incelemelerin suyun kalitesini garanti ettiğini söyledi.

Bozbey, özverili çalışan ekiplerine teşekkür ederken, Bursa halkının sağlıklı ve güvenilir içme suyuna kavuştuğunu belirtti. Su kalitesinin artırılmasının ardından, evlerde su arıtma cihazlarına olan ihtiyacın azaldığını ifade etti. Ayrıca, önceki dönemde de çeşme suyunun içilebilir olduğunu ancak şimdi Dünya Sağlık Örgütü’nün kriterlerinin de uygulandığını ve bu yüzden suyun güvenilirliğinin daha da arttığını vurguladı.

Bu açıklamalar, Bursa'da yaşayan vatandaşlar için büyük bir rahatlama sağlarken, suyun kalitesinin uluslararası standartlarla uyumlu hale geldiğini gösteriyor. Başkan Bozbey’in yaptığı bu açıklama ve atılan adımlar, Bursa’nın su kaynaklarının sağlıklı kullanımını ve şehir genelinde halk sağlığını korumayı amaçlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursalıların artık çeşme suyunu gönül rahatlığıyla içebileceğini duyurdu. Başkan Bozbey, ilave yatırımlarla birlikte, suyun kalitesini uluslararası standartlara uygun hale getirdiklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 431 kriteri yerine getirdiklerini belirten Bozbey, "Bugün itibariyle 431 kriteri çalışma arkadaşlarımız bu tesislerde inceliyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün içme suyu hakkında sunduğu kriterler yerine getirildiği takdirde su rahatlıkla içilebilir" dedi.

Başkan Bozbey, BUSKİ’nin bu alanda Türkiye’deki tek kurum olduğunu ve 431 kriteri ölçme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı. Bu nedenle, Bursalıların çeşmeden suyu rahatlıkla içebileceğini ifade etti. Daha önce de çeşme suyunun içilebilir olduğunu ancak şimdi Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği kriterlerin de uygulandığını belirtti. Bu yüzden suyun güvenilirliğinin daha da arttığını söyledi.

Evlerde arıtma cihazlarına olan ihtiyacın ortadan kalktığını ve çeşme suyunun doğrudan içilebileceği bir ortam sağladıklarını belirten Bozbey, "Bu konuda iddialıyız. Bursalılar hiç çekinmeden çeşmeden suyu içebilirler. Çeşmeden suyun rahatlıkla içilebileceği ortamı sağladık" diye ekledi. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarına teşekkür etti ve laboratuvarlarda yapılan incelemelerin suyun temiz ve nitelikli olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Bu açıklama, Bursa’nın su kalitesinin uluslararası standartlara uygun olduğunu ve suyun sağlık açısından güvenilir olduğunu gösteriyor. Başkan Bozbey’in vurguladığı gibi, BUSKİ’nin 431 kriteri ölçme yeteneği, şehrin su kaynaklarının yüksek kalitesini ve güvenilirliğini garanti ediyor. Bursalılar artık çeşme suyunu içme konusunda herhangi bir endişe taşımadan güvenle tüketebilirler.