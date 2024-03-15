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O kişiler kuruyemişi ağzına bile sürmesin! Listeye bakın: Riskli liste kabarık!

Sağlık profesyonelleri, bazı bireyler için kuruyemiş tüketiminin uygun olmadığı konusunda uyarılarda bulunuyor. Eğer mide rahatsızlıkları gibi reflü veya ülser gibi durumlarınız varsa, kuruyemişlerin tüketimi tavsiye edilmemektedir. Bu durumlar listesinde kendinizi bulabilirsiniz...

Yayın Tarihi: 15.03.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 22:16
O kişiler kuruyemişi ağzına bile sürmesin! Listeye bakın: Riskli liste kabarık!

Kuruyemişlerin sağlık açısından faydalı olduğu yaygın bir kanı olsa da, herkes için uygun olmayabilir. Mide hastalıkları olanlar için kuruyemişler bazen sorun teşkil edebilir. Reflü veya ülser gibi mide sorunları bulunanlar için, kuruyemişlerin tüketimi genellikle önerilmez. Asidik doğaları ve yüksek lif oranları nedeniyle, bu tür sağlık problemleri olan bireylerde sindirim güçlüklerine ve mevcut belirtilerin şiddetlenmesine neden olabilirler.

kuruyemiş tüketmesi zararlı olan kişiler

MİGREN SORUNU OLAN BU GIDALARDAN UZAK DURSUN

Mide sağlığınız için zararlı olabilecek gıdalardan kaçınmak önemlidir. Mide ağrısı ve yanmasına yol açabilen bu yiyeceklerden sakının. Mide rahatsızlığı yaşayanların uzak durması gereken yiyecekler şunlardır:

  • Turşu, sarımsak, limon tuzu, zeytin gibi asidik yiyecekler ve acı ile salça içeren gıdalar,
  • Kızartmalar, kavurmalar, sakatat ürünleri, mayonez ve soslar gibi yağ oranı yüksek yiyecekler,
  • Hamur işleri ve şerbetli tatlılar gibi şeker ve yağ içeriği yüksek besinler,
  • Tulum, hellim gibi yüksek tuz içeren peynirler ve şarküteri ürünleri,
  • İçeriği net olmayan hazır gıdalar,
  • Çok sıcak veya çok soğuk yiyecek ve içeceklerin tüketimi,
  • Gaz ve şişkinliğe neden olabilen kuru baklagillerin tüketimini sınırlayın. Bu yiyecekleri hazırlarken kişniş, kekik, nane ve kimyon gibi baharatlar ekleyerek sindirimi kolaylaştırabilirsiniz.
  • Çiğ sebze tüketimine maydanoz, dereotu ve fesleğen gibi sindirimi kolay sebzelerle başlayarak, diğer çeşitleri deneyin.

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