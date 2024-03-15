O kişiler kuruyemişi ağzına bile sürmesin! Listeye bakın: Riskli liste kabarık!

Kuruyemişlerin sağlık açısından faydalı olduğu yaygın bir kanı olsa da, herkes için uygun olmayabilir. Mide hastalıkları olanlar için kuruyemişler bazen sorun teşkil edebilir. Reflü veya ülser gibi mide sorunları bulunanlar için, kuruyemişlerin tüketimi genellikle önerilmez. Asidik doğaları ve yüksek lif oranları nedeniyle, bu tür sağlık problemleri olan bireylerde sindirim güçlüklerine ve mevcut belirtilerin şiddetlenmesine neden olabilirler.





MİGREN SORUNU OLAN BU GIDALARDAN UZAK DURSUN

Mide sağlığınız için zararlı olabilecek gıdalardan kaçınmak önemlidir. Mide ağrısı ve yanmasına yol açabilen bu yiyeceklerden sakının. Mide rahatsızlığı yaşayanların uzak durması gereken yiyecekler şunlardır:

