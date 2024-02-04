Öksürüğü ortadan kaldıran mucize karışım! Anneanneler, babaanneler haklı çıktı

Bağışıklık sistemimizi kış aylarında güçlendirmek ve soğuk algınlığına karşı korunmak her zamankinden daha kritik hale geliyor. Bu noktada, doğanın sunduğu şifa kaynaklarından biri olan karaturp, özellikle öksürük, balgam, ve kuru öksürüğe karşı etkili olduğu belirtilen bir formülle dikkat çekiyor. Ferhat Çobanoğlu, Sivas'ta perakende sebze halinde esnaflık yapan bir isim, yıllar önce babaannesinden öğrendiği karaturp karışımını öneriyor.

Karaturp, genellikle kızartma ve haşlama gibi çeşitli yemeklerde kullanılan lezzetli bir sebze olarak biliniyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yetiştirilen bu sebzenin içeriği, öksürük, balgam, ve soğuk algınlığı gibi sağlık sorunlarına karşı çözüm sunabiliyor. Karaturp, özellikle zencefil, zerdeçal ve bal gibi doğal içeriklerle karıştırıldığında ise adeta bir şifa deposuna dönüşebiliyor.





Çarşıbaşı Mahallesi'nde esnaflık yapan Ferhat Çobanoğlu, babaannesinin öğrettiği karaturp karışımını yıllardır uygulayarak öksürüğe karşı doğal bir çözüm bulduğunu belirtiyor. Karaturp, içerisine eklediği zencefil, zerdeçal ve bal ile birleşerek doğal bir antibiyotik etkisi gösteriyor. Bu karışımın öksürük, boğaz ağrısı ve soğuk algınlığına iyi geldiğini ifade ediyor.





Söz konusu karışımın yapılışını anlatan Çobanoğlu, "Bu babaannemin bize yaptığı karaturp karışımı. Karaturpu oydum, içine biraz zencefil ve zerdeçal ekledim, üzerine de bal ekledim. Bu şifa kaynağıdır. Doğal bir antibiyotik. Bademcik şişliğini, öksürmeyi, yutkunma sorunu yaşayan insanlar bunu yapsınlar. Sürekli öksüren çocuklara özellikle bunu yapsınlar. Bu akşamdan yapılır, sabah kadar bardağın içerisine akar. Akan içilecek, bittikçe de takviye edilecek. Bu ilaç en az 50-60 senelik bir ilaç" diyor. Çobanoğlu, bu karışımı düzenli olarak tükettiğini ve soğuk hava şartlarına rağmen hastalanmadığını belirtiyor.





Karaturp, yani siyah turp, sadece öksürüğe karşı değil, aynı zamanda birçok sağlık faydasıyla da biliniyor. Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekliyor, detoksifiye edici özelliklere sahip olarak vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı oluyor ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca, antioksidan özellikleri sayesinde oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olabilir ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili olabilir. Kan şekeri kontrolü, cilt sağlığı gibi birçok alanda da olumlu etkileri bulunmaktadır.

Ancak, bu faydaların yanı sıra herkesin sağlık durumu farklıdır, bu nedenle karaturpu kullanmadan önce bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.