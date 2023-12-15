Omleti böyle yiyorsanız geçmiş olsun! Kansere çok yaklaştınız

Eğer her sabah omletinizi böyle yiyorsanız kansere yakalanma riskiniz çok yüksek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

OMLETİ BÖYLE YEMEYİN

Teflon tavalar genel olarak yapışmadığı için omlet ve kızartma pişirilirken tercih ediliyor. Ancak Doç. Dr. Müge Ensari Özay teflon tavalarla ilgili önemli uyarılarda bulundu. Özay açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Teflon yapımında PFOA olarak bilinen C8 maddesi kullanılıyor ve kansere sebep oluyor. 2006 senesinde EPA, PFOA olası insan kanserojen sınıflandırmasında olduğu doğrulandı. Kanserin yanında kadınların düşük riskini de artırıyor. Teflon tavalarla ilgili toplum sağlığı zararıyla ilgili açılan davalar var. Bu davalardan birinde 2005 senesinde ABD Çevre Koruma Dairesi teflon yapımında kullanılan C8 maddesi sebebiyle firmaya para cezası uyguladı. Teflon tavadan çıkan dumanın da solunmaması gerekiyor. Bu duman solunduğu zaman titreme, ateş, baş ağrısı, vücut ağrısı, geçici grip belirtileri ortaya çıkabiliyor. Özellikle yıpranan, eskiyen, çizilen teflonlarda kanserojen maddeler daha riskli şekilde ortaya çıkıyor. Bilimsel çalışmalara göre teflonun aşırı ısınmasıyla ilgili riskler inceleniyor.





260 derece üstünde sıcaklıklarda yapışmaz pişirme kaplarında teflon kaplamalar parçalanmaya başlıyor ve havaya toksik kimyasal salıyor. Bu dumanlar solunduğu zaman polimer dumanı ateşi olarak adlandırılan geçici belirtiler yaşanıyor. Titreme, ateş, baş ağrısı ve vücut ağrısı gibi grip benzeri belirtiler ortaya çıkıyor. Başlangıçlar maruz kaldıktan 4-10 saat sonra ortaya çıkıyor ve genel olarak 12-48 saat içinde düzeliyor. Bazı vaka çalışmalarında aşırı ısınan teflona maruz kalmanın akciğer hasarına da sebep olduğu yan etkiler ortaya çıkıyor. Teflondan vazgeçemeyen kişiler teflon ürünlerin yüzeyini çizecek çelik, metal,, sert mutfak eşyalarını kullanmamalı. Çizilen ve yıpranan tavalar açığa çıkardığı kanserojen maddeler sebebiyle bir daha kullanılmamalı. Teflon tava ve tencere kullanımında çizilmeyi engellemek için yemek yapmaya başlamadan az miktarda yağ kullanılması gerekiyor. Yemek pişirirken aşırı ısınma sonrasında ortaya çıkan gazların solunmaması amacıyla iyi bir havalandırma yapılması gerekiyor. Teflon kaplayan bakteri oluşumlarını engellemek için iyice temizlenmesi gerekiyor. Yemek yaptıktan sonra içinde yemek bekletilmemesi ve teflonla yemeğin teması en az süreye indirilmeli.'