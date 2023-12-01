Ömrü uzatan baharat aktarlarda yok satıyor! Kaynatıp içen bir daha doktor yüzü görmüyor

Kırmızı renkli Ortadoğu ve Akdeniz ikliminde bilinen baharat malzemesi adeta ömrü uzatıyor. Yemeklere ekşi tat verirken kritik noktalara dikkat edilmesi önerildi.

Ömrü uzatan baharat aktarlarda yok satıyor! Kaynatıp içen bir daha doktor yüzü görmüyor
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Sumak yemeklere ayrı bir lezzet verirken yaz aylarında kurutularak kışa hazırlık yapılıyor. Güneşe serilerek meyveler havanda veya rondo üzerinde ezilerek öğütülür. Türk mutfağının vazgeçilmezi haline gelen sumak kürü kırmızı renkli ekşi bir meyve olurken öğütülerek baharat haline geliyor. Sumak baharat olarak çayı yapılarak ya da suyun içerisinde tüketilmesi mümkün.

sumak çayı faydaları

SUMAK ÇAYI

Bağışıklığı kuvvetlendiren bu çay toz haline getirilerek fincana aktarılır. Üzerine sıcak su eklenerek demlemeye bırakılır. Devamında süzülerek limon ya da bal ile tatlandırarak sumak çayı hazırlanır. Mide ekşimesi, gaz sorunu, şişkinlik sorununa iyi gelen bu çay bağışıklık sistemini ise kuvvetlendiriyor.

TANE SUMAK KULLANIM ALANLARI

Düzenli olarak sumak kullanımı bağırsakları temizlerken kilo vermenize ise yol açar. Yoğurt ile sumak tüketimi özellikle sevilirken ödem söktürme özelliği olarak yağları yakar.

Tane sumak tüketiminde ise kabızlık sorunu önlenirken, şişkinlik giderilerek, solunum bozukluğu için tedavi amaçlı tüketilir. Enfeksiyon hastalıklarına karşı tane sumak kalkan görevi görerek hastalıkların önüne geçer.

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