Özel Sağlık Tesislerinin Denetimlerinde Yeniden Yapılanma

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, özel sağlık tesislerinin denetim süreçlerinin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, "O çete çok profesyonel, kesin ama şu da var, denetimlerimizi de revize edeceğiz, yeniden bir yapılanmaya gireceğiz" ifadelerini kullanarak, denetimlerin etkinliğini artırmak üzere yeni bir strateji geliştireceklerini belirtti.

Bu açıklama, özel sağlık hizmeti sunan kuruluşların denetim mekanizmasında gerçekleşecek değişimlerin habercisi olarak dikkat çekiyor.

Yeni düzenlemelerin, sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltme ve vatandaşların güvenliğini sağlama amacı taşıdığı belirtiliyor.