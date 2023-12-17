Pahalı kremlerin yapamadığını yapıyor! Lekeli cildi olanlar denesin

Cilt yüzeyinde yer alan lekelerden kurtulmak isteyenlere mucizevi krem tarifi geldi. Cildin pürüzsüz parlak bir görünümüze kavuşmasına yardımcı olan pahalı ürünler işe yaramazken bu kremin faydalı saymakla bitmiyor. Zerdeçal kremi hakkında merak edilenler.

ZERDEÇAL KREMİ

MALZEMELER

4 yemek kaşığı shea yağı

1 yemek kaşığı balmumu

Yarım yemek kaşığı zerdeçal tozu

TARİF

Kaynar suyun üzerine bir cam kase yerleştirilerek içerisine 4 yemek kaşığı shea yağı, 1 yemek kaşığı balmumu ve yarım yemek kaşığı zerdeçal tozu eklenir. Benmari usulü eritilerek tahta kaşık yardımıyla malzemeler karıştırılır. Hazırlanan karışım cam kavanozun içerisinde bekletilerek krem 1 aya kadar tüketilebilir. Zerdeçal kremini sürmek istediğiniz yere cildinizi iyice yedirerek masaj yapılması gerekir.

ZERDEÇAL KREMİ CİLT ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

-Cilt üzerinde ki renk eşitsizliği dengelenir.

-Düzenli olarak kullanımda cilt pürüzsüz hale gelerek aydınlanır

-Sivilce lekeleri ve sivilce sorunlarını iyileştirir

-Cildi nemlendirerek sağlıklı görüntü elde eder





100 GR ZERDEÇAL BESİN DEĞERİ

Kalori: 354 kcal

Karbonhidrat: 64.9 g

Protein: 7.83 g

Lif: 21.2 g

Toplam şeker: 3.21 g

Kalsiyum: 183 mg

Demir: 41.4 mg

Magnezyum: 13.0 mg

Fosfor: 18.1 mg

Potasyum: 2525 mg

Sodyum: 38 mg

Toplam yağ: 9.88 g

Doymuş yağ: 3.12 g

Trans yağ: 0 g

Doymamış yağ: 2.18 g

Tekli doymamış yağ: 1.66 g

Kolesterol: 0 mg

A vitamini: 0 IU

C vitamini: 25.9 mg