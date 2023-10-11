Pandemide ücretsiz izin kullananlara mahkemeden flaş karar

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir fabrikada yönetici olarak çalışan Ş.P.G. adlı kadın, Covid-19 salgını dönemine ilişkin önemli bir yargı kararıyla gündeme geldi. İş mahkemesinde yaşanan bu karar, milyonlarca çalışanı ilgilendiren nitelikte ve emsal bir nitelik taşıyor.

Ş.P.G., 11 Ocak 2021 tarihinde başladığı işinde, Covid-19 salgın döneminde işverenlerin çalışanlara tanıdığı haklar kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinde ücretsiz izne çıkarıldığını belirtti. Salgın dönemine özgü bu uygulamaların ardından, iş akdinin fesih yasağının sona ermesinin hemen ardından 7 Temmuz 2021 tarihinde işveren tarafından ihtarname ile iş akdi feshedildiğini ifade etti.

Bu duruma itiraz eden Ş.P.G., Karşıyaka 2. İş Mahkemesine başvurarak işe iade davası açtı. Mahkeme, Covid-19 salgın döneminde işverenin uygulamış olduğu bu politikanın hukuka uygun olup olmadığını inceledi. Mahkeme, işverenin bu süreçte iş akdini feshetmesinin salgın dönemine özgü alınan tedbirlerle çelişip çelişmediği, çalışanın haklarının ihlal edilip edilmediği gibi önemli konuları değerlendirdi.

Alınan karar, Covid-19 salgınının iş hukuku alanında nasıl bir etki yarattığı ve çalışanların haklarını nasıl etkilediği açısından kritik bir örnek teşkil ediyor. Bu dava sonucunda çıkacak emsal karar, salgın döneminde çalışanların haklarını korumak adına önemli bir adım olabilir. Bu gelişme, salgın döneminin iş hukuku ve çalışma hayatına etkilerini anlamak ve gelecekte benzer durumların nasıl ele alınacağı konusunda önemli bir ışık tutabilir.





Covid-19 salgını sürecinde iş hayatında ortaya çıkan önemli bir hukuki mesele, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşandı. İş mahkemesindeki bu dava, pandemi döneminde yaşanan ücretsiz izin uygulamalarının iş hukuku açısından nasıl değerlendirileceği konusunda büyük bir emsal niteliği taşıyor ve milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

Davacı, pandemi döneminde işverenin verdiği ücretsiz izin süresinin kıdem hesaplamalarına dahil edilmesini istedi ve iş akdinin haksız feshedildiğini savundu. İş Kanunu'nun 55. maddesine göre bu iznin "işveren tarafından verilen diğer izinler" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, pandemi nedeniyle alınan ücretsiz izin süresinin kıdeme eklenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Davalı iş yerinin avukatı ise çalışanın gerekli olan 6 aylık kıdeminin bulunmadığını iddia etti. Ancak Karşıyaka 2. İş Mahkemesi, davacıyı haklı bularak işe iade kararı verdi.

Mahkeme kararında, ücretsiz izin uygulamasının işçinin talep ve rızasına bağlı olduğunu, ancak salgın nedeniyle getirilen fesih yasağı getiren geçici 10. maddeyle işverene, rızası aranmaksızın işçiyi ücretsiz izne çıkartma imkanı verildiğine dikkat çekti. Bu karar, pandemi sürecinde alınan ücretsiz izinlerin iş hukuku bağlamında nasıl ele alınacağı konusunda belirleyici olabilir. Aynı zamanda, çalışanların haklarını koruma adına alınan bu tür kararlar, gelecekteki benzer durumların nasıl ele alınacağı konusunda yol gösterici olabilir. Bu dava, iş hukuku ve pandemi etkileri açısından büyük önem taşımakta ve yakın gelecekte bu tür durumların nasıl yönetileceği konusunda önemli ipuçları sunmaktadır.

İzmir'de yaşanan ve iş hukukunda önemli bir emsal niteliği taşıyan dava, mahkeme tarafından verilen kararın detaylarıyla bir kez daha gündeme geldi. Mahkeme, davacının işveren tarafından salgın döneminde ücretsiz izne çıkarılmasının, kıdem hesabına dahil edilmesi gerektiğine hükmetti. Bu kararla birlikte, pandemi döneminde alınan ücretsiz izinlerin kıdeme etkisi tartışmaları önemli bir şekilde aydınlandı.

Mahkeme kararında, işçilerin kıdeminin hesaplanmasında, deneme süresi ve askıda geçen sürelerin dikkate alındığına vurgu yapıldı. Dolayısıyla, işçinin ücretsiz izinde olduğu dönemde iş akdi askıda bulunuyor ve bu sürenin kıdem hesabına dahil edilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, iş akdinin feshedildiği ihtarname üzerinde fesih sebebinin açıkça belirtilmemesi nedeniyle geçerli bir fesih olmadığı vurgulandı.

Bu kararla birlikte, işverenin davacıya 4 aylık maaş tutarı olan 119 bin lira ve işe başlatılmama tazminatı olarak 88 bin 500 lira ödemesine hükmedildi. Davacının avukatı Ali Onar, iş akdinin haksız yere feshedildiğine inanan kadının hukuki mücadele başlattığını ve mahkeme kararının pandemi dönemindeki ücretsiz iznin kıdeme dahil edilmesi konusunda önemli bir emsal teşkil edeceğini belirtti.

Onar, işverenin pandemi sürecinde tek taraflı olarak ücretsiz izne çıkarma hakkının verildiğini ve bu dönemde kıdemin esas alınmadığını ifade etti. Ancak mahkemenin bu sürenin kıdeme dahil edilmesine karar verdiğini belirterek, bu kararın iş hukuku açısından önemli bir emsal teşkil edeceğini ve işçilerin temel haklarının korunması adına büyük bir adım olduğunu vurguladı. Bu kararın kesinleşmesi durumunda iş hukukunda önemli bir referans olacağı ve pandemi döneminde alınan izinlerin değerlendirilmesinde yol gösterici olacağı belirtiliyor.