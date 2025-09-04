DOLAR
Perge Antik Kenti'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği — Antalya'da Vücut Kitle Endeksi Ölçümleri

Perge Antik Kenti'nde düzenlenen etkinlikte, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürüyüş, vücut kitle endeksi ölçümleri ve koruyucu sağlık vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 14:23
Perge Antik Kenti'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği — Antalya'da Vücut Kitle Endeksi Ölçümleri

Perge Antik Kenti'nde Sağlıklı Yaşam Etkinliği

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'nde, sağlıklı yaşam ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi üzerine bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Organizasyon, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte yürüyüş, ölçüm ve müzik dinletisi

Etkinlik kapsamında katılımcılar, antik kentin tarihi dokusunda yürüyüş yaparak farkındalık oluşturdu. Ellerinde "Sağlığınız için 10 bin adım", "Sağlık için harekete geç", "Sağlıklı beslen mutlu yaşa", "Dijital dünyayı yönet hayatı kaçırma", "Sigarayı atın hayatı tadın" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Programda ayrıca bir müzik dinletisi de yer aldı.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki antik kentin Sütunlu Cadde'sinde, katılımcıların ve antik kenti ziyaret edenlerin vücut kitle endeksi ölçümleri yapıldı. Tarihi alanı gezen bazı yabancı turistler de etkinliğe katılarak ölçüm yaptırdı.

Koruyucu sağlık mesajı: Anne sütü ve aile hekimleri

Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, yaptığı konuşmada koruyan, geliştiren ve üreten sağlık temasıyla farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Özkan, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sağlıklı kalmak için beslenme çok önemli. Beslenme anne karnında başlar. Doğum, doğumdan sonra anne sütüyle beslenmeye kadar hepsi çok önemli. Erken dönemde anne sütünü almak, ileri aşamada bazı kanserlerden ve birçok hastalıktan koruyor."

Özkan, aile hekimlerinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolüne vurgu yaparak iş yükünü hafifletmek için çaba gösterdiklerini kaydetti. Tarihi atmosferde yapılan etkinliklerle sağlıklı yaşama ilgi çekmeyi amaçladıklarını ifade etti ve ekledi:

"Turistler de burada. Sağlıkta ülke olarak buradaki turistlerin ülkelerinden çok daha ilerideyiz. Tarihi misyonumuz var, İbn Sina'dan gelen bir kültürümüz var. Onun yazdığı 'El-Kanun fi't-Tıb' kitabı Avrupa'da 600 yıl ders kitabı olarak okutuldu. Onların torunları olarak sağlık hizmeti sunumuna önderlik ediyoruz. Antik kentte boy ve ağırlık ölçümünün yanı sıra sigara bırakmaya teşvik edecek çalışmalar yapıyoruz."

Programa Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Antalya Halk Sağlığı Başkanı Hacer Nur Yüce, sağlık çalışanları, vatandaşlar ve turistler katıldı.

