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Prof. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC ile 16 Milyon Doz Üretildi

Yerli aşı TURKOVAC'ın geliştiricisi Prof. Dr. Özdarendeli, Türkiye'de 16 milyon doz üretildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 17:40
Prof. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC ile 16 Milyon Doz Üretildi

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den Önemli Açıklamalar

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, tüm Türkiye'de yaklaşık 16-17 milyon doz TURKOVAC aşısının üretildiğini duyurdu. Bu, oldukça ciddi bir rakam olarak dikkat çekiyor.

Bilim Kafe Etkinliği

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde halkla bir araya gelen Özdarendeli, 2023 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandeminin sona erdiğinin kabul edildiğini belirtti.

Gelecek Çalışmalar ve İnsan Gücü

Çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Özdarendeli, gelecekte herhangi bir salgında hızlı refleks gösterebilmek için devam eden projelerin önemine değindi. "Yetişmiş insan gücü de çok önemli"

Vatandaşlarla Etkileşim

Etkinlikte vatandaşların sorularını da yanıtlayan Özdarendeli, "Aşılarda bir takım küçük yan etkiler de olsa, halk sağlığını korumakta en büyük silahlarımızdan biri"

Etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kayseri Talas Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim...

Kayseri Talas Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisi tarafından Osmanlı Çay Evi'nde "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi. Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, burada konuşma yaptı.

Kayseri Talas Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim...

Kayseri Talas Belediyesi ev sahipliğinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisi tarafından Osmanlı Çay Evi'nde "Bilim Kafe" etkinliği düzenlendi. Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, burada konuşma yaptı.

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