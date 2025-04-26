Prof. Dr. Özdarendeli: TURKOVAC ile 16 Milyon Doz Üretildi

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'den Önemli Açıklamalar

Yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, tüm Türkiye'de yaklaşık 16-17 milyon doz TURKOVAC aşısının üretildiğini duyurdu. Bu, oldukça ciddi bir rakam olarak dikkat çekiyor.

Bilim Kafe Etkinliği

Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Bilim İletişim Ofisi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde halkla bir araya gelen Özdarendeli, 2023 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandeminin sona erdiğinin kabul edildiğini belirtti.

Gelecek Çalışmalar ve İnsan Gücü