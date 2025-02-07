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Prostat Kanseri Cerrahisi Sonrası İdrar Kaçırma Sorununa Yeni Çözüm

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde geliştirilen yeni yöntem, prostat kanseri cerrahisi sonrası idrar kaçırma sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 11:22
Prostat Kanseri Cerrahisi Sonrası İdrar Kaçırma Sorununa Yeni Çözüm

Prostat Kanseri Cerrahisi Sonrası İnovatif Yöntem

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Asım Özayar, prostat kanseri cerrahisi sonrası yaşanan "idrar kaçırma" sorununa çözüm getiren yeni bir yöntem geliştirdiklerini duyurdu. Özayar, bu yöntemle hem tümör hem de idrar kaçırma sorunlarını büyük ölçüde ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu vurguladı.

Prostat Kanserinin Yaygınlığı

Prof. Dr. Özayar, kanserin dünya genelinde kalp ve damar hastalıklarından sonra en sık ikinci sırada olduğunu belirtti. Özellikle erkeklerde en yaygın kanser türü olan prostat kanserinin, yaş ilerledikçe artan bir yaygınlığa sahip olduğunu ifade etti.

Ameliyat Sonrası İdrar Kaçırma Problemi

Özayar, prostat kanseri tedavisinde en önemli komplikasyonlardan birinin idrar kaçırma olduğunu dile getirdi. Cerrahiden sonra sıklıkla karşılaşılan bu sorunun, hastanın yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkilediğini kaydetti. Geliştirdikleri "askılama" yöntemi ile bu sorunun üstesinden gelmekte başarılı olduklarını açıkladı.

Yeni Yöntemin Avantajları

Bu yöntem, robotik cerrahi kullanılarak uygulandığı için hastaların daha kısa sürede taburcu olmalarına olanak tanıyor. Hangi koşullar altında, büyük kesi açılmadan ve enfeksiyon riskini en aza indirgeyerek gerçekleştiriliyor. Prof. Dr. Özayar, geliştirilen tekniğin cerrahi sırasında uygulandığını, böylece hastanın idrar kontrolünü daha kısa sürede kazanmasını sağladığını belirtti.

Uluslararası Bilimsel Tanınırlık

Özayar, yeni yöntemin uluslararası kabul gören bir tıp dergisinde yayımlandığını ve Türk cerrahlarının uluslararası alandaki başarılarını gözler önüne serdiğini vurguladı. Ayrıca, metodun ek bir komplikasyona neden olmadığını ve bu tekniğin hastaların ek operasyonlar geçirme ihtiyacını da azalttığını kaydetti. Bu başarılı uygulamanın, Türk hekimlerinin tıp literatürüne önemli katkılarından biri olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Asım Özayar, geliştirdikleri "askılama" yöntemiyle prostat kanseri cerrahisinde hem...

Prof. Dr. Asım Özayar, geliştirdikleri "askılama" yöntemiyle prostat kanseri cerrahisinde hem tümörü hem idrar kaçırma sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıran teknikle literatüre girdi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Asım Özayar, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Asım Özayar, geliştirdikleri "askılama" yöntemiyle prostat kanseri cerrahisinde hem...

Prof. Dr. Asım Özayar, geliştirdikleri "askılama" yöntemiyle prostat kanseri cerrahisinde hem tümörü hem idrar kaçırma sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıran teknikle literatüre girdi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Asım Özayar, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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