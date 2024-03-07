Ramazan ayında kilo almamanın yolu bu formülden geçiyor! Ramazan'da formunu nasıl korursun? İşte uzman görüşü

Ramazan ayı hem manevi hem de fiziksel bakımdan farklıdır. Bu dönemde beslenme alışkanlıklarımız da değişir. Ramazan ayında kilo vermek isteyenler hem oruç tutarken hem de iftar ve sahurda nelere dikkat etmeleri gerektiğini merak ediyor. Uzmanlar, ramazanda kilo vermenin sırlarını paylaştı. Detaylar haber içeriğimizde...

RAMAZAN'DA KİLO ALMAMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Kilo vermek isteyenler için ramazanda sağlıklı beslenme büyük önem taşır. İşlenmiş, şekerli, tuzlu ve yağlı gıdalardan uzak durarak başlayabilirsiniz.





Protein, lif ve karbonhidrat dengesine dikkat ederek beslenmek de kilo kontrolünde etkili olacaktır. Ayrıca bol su içmek, asitli içeceklerden kaçınmak, hafif egzersizler yapmak ve detoks uygulamak da kilo verme sürecinizi destekleyecektir.

İftar ve sahur öğünlerinde de dikkatli olmak önemlidir. İftarda orucu su ve çorba ile açarak başlayabilir, ana yemekte hafif ve doyurucu seçenekleri tercih edebilirsiniz.





Tatlı yerine meyve tüketmek, yavaş yemek ve porsiyon kontrolü yapmak da kilo verme hedefinize katkı sağlayacaktır. Sahurda ise proteinli gıdalar, karbonhidratlı besinler ve mevsim sebzeleri tüketerek dengeli bir öğün oluşturabilirsiniz.





Kilo verme sürecinde sabırlı ve tutarlı olmak da büyük önem taşır. Ramazan ayı boyunca sağlıklı alışkanlıklar edinmek hem kilo verme sürecinizi hem de genel sağlığınızı destekleyecektir. Bu özel dönemi, kendinize sağlık ve form kazanma fırsatı olarak görebilirsiniz



