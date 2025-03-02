Ramazan'da Yanlış Beslenme Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Ramazan'da Beslenme Uyarıları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, Ramazan ayında yanlış beslenme alışkanlıklarının sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Metabolizma Üzerindeki Etkiler

Kaya, yazılı açıklamasında uzun süreli açlığın metabolizma üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ramazan boyunca doğru beslenmenin hem bedensel hem de ruhsal iyilik hali için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kaya, "Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sahur ve iftar öğünlerinin besin değeri açısından yeterli ve dengeli olmasıdır," ifadelerini kullandı.

Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve sindirim sistemi hastalıkları olan bireyler, sağlık durumlarını risk altına almamak için doktor kontrolünde oruç tutmalıdır.

Sahur ve İftar Önerileri

Sahurun gün boyunca enerjiyi koruyabilmek için kritik bir öğün olduğunu belirten Kaya, sahurda kızartmalar, aşırı tuzlu ve yağlı yiyecekler yerine tam tahıllı ekmek, yoğurt, süt, peynir, yumurta, yağlı tohumlar ve taze sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, yeterli miktarda su içmenin gün boyunca susuzluk hissini azaltabileceğini de ekledi.

Kafein içeren içeceklerin, vücuttan su atımını artırabileceği için dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirten Kaya, "İftar sonrasında kısa süreli yürüyüşler yapmak, sindirimi destekler" dedi.

İftarda Sağlık İçin Öneriler

Uzun saatler süren açlığın ardından orucun ani ve aşırı besin tüketimiyle açılmasının sağlık açısından riskli olduğunu ifade eden Kaya, "Orucu su ve hafif iftariyeliklerle açmak, en sağlıklı yöntemdir. Ardından mideyi rahatlatacak bir çorba tüketilmeli, ana yemeklerde haşlama, ızgara veya fırında pişirilmiş sebze ve et yemekleri tercih edilmelidir," dedi. Aşırı yağlı, baharatlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Kaya, iftar sonrasında ise kısa süreli yürüyüşlerin sindirimi destekleyeceğini belirtti.

Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar, komposto veya hoşaf gibi daha hafif ve sindirimi kolay tatlıların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, Ramazan boyunca süt ve süt ürünleri, tahıllar, et ve yumurta grubu, sebze ve meyveler içeren dengeli bir diyetin benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde kilo alımı ve sindirim problemleri gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu nedenle, Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için uzman önerilerine dikkat edilmesi ve bireylerin sağlık durumuna göre beslenme programlarını şekillendirmeleri önerilmektedir.

Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, ramazanda yanlış beslenme alışkanlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.