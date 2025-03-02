Ramazan'da Yanlış Beslenme Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Ramazan ayında yanlış beslenme, çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Uzmanlardan kritik uyarılar!

Yayın Tarihi: 02.03.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 10:57
Ramazan'da Yanlış Beslenme Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir

Ramazan'da Beslenme Uyarıları

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, Ramazan ayında yanlış beslenme alışkanlıklarının sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Metabolizma Üzerindeki Etkiler

Kaya, yazılı açıklamasında uzun süreli açlığın metabolizma üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Ramazan boyunca doğru beslenmenin hem bedensel hem de ruhsal iyilik hali için büyük önem taşıdığını vurguladı. Kaya, "Oruç tutarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, sahur ve iftar öğünlerinin besin değeri açısından yeterli ve dengeli olmasıdır," ifadelerini kullandı.

Özellikle diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, böbrek rahatsızlıkları ve sindirim sistemi hastalıkları olan bireyler, sağlık durumlarını risk altına almamak için doktor kontrolünde oruç tutmalıdır.

Sahur ve İftar Önerileri

Sahurun gün boyunca enerjiyi koruyabilmek için kritik bir öğün olduğunu belirten Kaya, sahurda kızartmalar, aşırı tuzlu ve yağlı yiyecekler yerine tam tahıllı ekmek, yoğurt, süt, peynir, yumurta, yağlı tohumlar ve taze sebzelerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, yeterli miktarda su içmenin gün boyunca susuzluk hissini azaltabileceğini de ekledi.

Kafein içeren içeceklerin, vücuttan su atımını artırabileceği için dikkatli tüketilmesi gerektiğini belirten Kaya, "İftar sonrasında kısa süreli yürüyüşler yapmak, sindirimi destekler" dedi.

İftarda Sağlık İçin Öneriler

Uzun saatler süren açlığın ardından orucun ani ve aşırı besin tüketimiyle açılmasının sağlık açısından riskli olduğunu ifade eden Kaya, "Orucu su ve hafif iftariyeliklerle açmak, en sağlıklı yöntemdir. Ardından mideyi rahatlatacak bir çorba tüketilmeli, ana yemeklerde haşlama, ızgara veya fırında pişirilmiş sebze ve et yemekleri tercih edilmelidir," dedi. Aşırı yağlı, baharatlı ve işlenmiş gıdalardan kaçınılması gerektiğinin altını çizen Kaya, iftar sonrasında ise kısa süreli yürüyüşlerin sindirimi destekleyeceğini belirtti.

Ağır şerbetli tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar, komposto veya hoşaf gibi daha hafif ve sindirimi kolay tatlıların tercih edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, Ramazan boyunca süt ve süt ürünleri, tahıllar, et ve yumurta grubu, sebze ve meyveler içeren dengeli bir diyetin benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Aksi takdirde kilo alımı ve sindirim problemleri gibi sağlık sorunlarının ortaya çıkabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bu nedenle, Ramazan ayını sağlıklı bir şekilde geçirmek için uzman önerilerine dikkat edilmesi ve bireylerin sağlık durumuna göre beslenme programlarını şekillendirmeleri önerilmektedir.

Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim...

Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, ramazanda yanlış beslenme alışkanlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramazan'da Yanlış Beslenme Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir
2
Gece bir avuç sarımsak dahi tüketenin, sabah ağız kokusunu resetliyor! Bir adedi yetiyor
3
Kanı tertemiz yapıp hastalıklara karşı koyuyor! Yeşillik olan her yerde bulunuyor
4
Yozgat'ta 4 Yaşındaki Çocuğun Bağırsağından 13 Mıknatıslı Boncuk Çıkarıldı
5
Türk Doktorun Geliştirdiği 'Mert' Tekniği ile Stres Tipi İdrar Kaçırma Tedavi Ediliyor
6
58. Ulusal Göz Sağlığı Kongresi Antalya'da
7
Ciltteki kırışıklıkları ütü gibi açıyor! Doğadan gelen doğal kırışıklık kremi

Kahramanmaraş'ta İtfaiye Eri Alım İlanı: 60 KPSS Puanıyla Başvuru İmkanı

Pusatlı'da Ramazan Boyunca Ücretsiz Ekmek Müjdesi

Soma'dan Ramazan'a Özel Bakkal Kart Desteği Başladı

2025 Bayram İkramiyesi: Kestel Belediyesi'nden 10.000 TL Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Akşam 18.00'de Çiftçilere 4.3 Milyar TL Destek Ödemesi Yapıldı

Balıkesir'den 60 Yaş Üstü Vatandaşlara 'Evde Berber Hizmeti'

Trabzon'da Ramazan Boyunca Ücretsiz İftar Sofraları ve Destekler!

Yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile Maaşlardan Kesinti Başlıyor

Bakanlıktan 8500 Kişilik Rekor İstihdam Açıklandı

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı