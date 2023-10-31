Sabah yorgunluğunu vücudunuzdan söküp alacak mucize besin

En verimli uyku zamanı 23:00 ile 03:00 arasıdır. Uzmanlar, yetişkinlerin ortalama 6 ila 8 saat arası uyuması gerektiğini söylerken, sabahları enerji dolu uyanmayanlar için de bir uyarıda bulundular.

Yorgunluk ve uykusuzluğun ana nedenlerinden birisi vitamin eksikliği olabilir. Vitamin eksikliği durumunda tüketilmesi gereken besinler şunlardır:

Vitaminler vücudun sağlıklı işleyişini sürdürmek için çok önemlidir. Her vitaminin vücutta farklı görevleri vardır. Uzmanlara göre bazı vitaminler uyku sürecinin kalitesinde özellikle önemli bir rol oynuyor.

"Yorgunluğunuzun nedeni bu olabilir"

Güne yorgun başlıyorsanız ve uyuyamıyorsanız B12, D, C, B6 veya E vitaminleri eksikliğiniz olabilir.





Düzenli olarak aldığınızdan emin olun!

B12 vitamininin vücutta sentezlenmesi zordur, dolayısıyla dışarıdan alınması gerekir. Alyuvar fonksiyonu, sinir sistemi, hücresel metabolik sağlık gibi pek çok konuda etkili olarak bilinen B12 vitamini yalnızca hayvansal kaynaklı besinlerde bulunuyor.

B12 vitamini içeren besinler şunlardır:

Karaciğer ve dalak gibi iç organlar,

Midye, istiridye ve karides gibi bazı kabuklu deniz ürünleri,

Alabalık, ringa balığı, uskumru, ton balığı,

Süt, yoğurt, peynir ve yumurta.

Uyku hormonu olarak bilinir ama eksikliği durumunda...

Uzmanlar, güne yorgun başlamanın D vitamini eksikliğinden kaynaklanabileceğine dikkat çekerek bunun çok önemli olduğunu, çünkü D vitamininin uyku hormonu olarak adlandırılan melatonin üretiminde rol oynadığını vurguladı. D vitamini sağlayabilecek besinler şöyle

Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt,

Tereyağı,

Ton balığı,

Somon,

Balık yağı,

Mantar,

Mayısdanoz,

Yonca.





Seroton üretimini destekler..

B6 vitamini uykusuzluğa yardımcı olduğu bilinen önemli kaynaklardan biridir. B6 vitamini vücutta erotonin üretimini sağlamaktadır.

B6 vitamini içeren besinler:

Kuru baklagiller, özellikle nohut, kırmızı ve beyaz et, süt ve ürünleri, balık ve deniz ürünleri, yumurta.. Havuç, ıspanak, bezelye, tatlı patates ve karnabahar. Muz ve avokado. Kabuklu fındık.

"Bu besinleri tüketin ve farkı görün"

Vücutta E vitamini eksikliği uyku kalitesi ve uyku süresinde sorunlara neden olabilir. Uzmanlara göre E vitamini bakımından zengin besinler arasında avokado, ayçiçeği ile soya fasulyesi yağları, ayçiçeği çekirdeği, badem, buğday tohumu yağı, yer fıstığı, fıstık ezmesi, ıspanak, kabak, kanola yağı, lahana, kırmızı biber ve kuşkonmaz yer alıyor.