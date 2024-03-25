Saç boyalarını çöpe attıracak yöntem! Beyaz saçları 12 saatte kendi rengine çeviriyor

İbn-i Sina, beyaz saçların önlenmesine yardımcı olacak bir formül paylaştı. Bin yıl önce yazılan bu formül, kimyasal boyalar olmadan saçların beyazlamasını önlüyor.





Daha sonra beyaz dediğimiz saçın ana rengi aslında beyazdır. Saçlara doğal rengini veren pigmente melanin denir ve oluşumu doğumdan önce başlar. Vücuttaki melanin üretimi yaşla birlikte azalır. Melanin içeriğindeki azalma saçın beyazlamasına neden olur. Saç uzatma veya kalınlaştırma formülleri yaygın olmakla birlikte, beyazlayan saçları tedavi etmenin de farklı yöntemleri vardır. Ancak İbn-i Sina'nın günümüze ulaşan tarifi bu yöntemlerin ötesine geçmiştir. Doğal bir yöntem kullanarak gri saçlardan kurtulabilirsiniz.

İbn-i Sina'nın saçların beyazlanmaması için önerdiği yağlar şunlardır: Ban otu yağı, Keçiboynuzu yağı, Çörek otu yağıdır.





-BAN OTU YAĞI

Bu yağ beyaz saçların önlenmesine yardımcı olur. Ayrıca saç çıkarma işlevi de vardır.





-KEÇİBOYNUZU YAĞI

Genel olarak Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzu besin değeriyle ön plana çıkıyor. İçerdiği bileşenler ve vitaminler nedeniyle etkili bir besin kaynağı olarak bilinmektedir. Keçiboynuzu içerdiği antioksidan maddeler sayesinde parlak ve güçlü saçlara sahip olmanıza yardımcı olur.





-ÇÖREK OTU

Saçların kırılmasını önler ve saçları nemlendirir. Saç derisindeki kaşıntı sorununa çözümdür. Kepeklenmeyi ve saçlarda beyazlanmayı önler. Ayrıca saçlara parlaklık verir.