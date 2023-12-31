Sadece 5 TL'ye gelen güzellik! Bir kez yüzüne sürende ne kırışıklık kalıyor ne sivilce

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CİLDE İYİ GELEN MAYA MASKESİ TARİFİ

İnsanlar cilt problemlerine karşı birçok kimyasal ürün kullanmaya devam ediyor ancak evde basit şekilde yapabileceğiniz maskelerle bu problemlerden daha kolay şekilde kurtulabilirsiniz. Mayısa içinde olan yüksek protein, B6 vitaminleri cilt yenilenmesine ve atık maddelerin atılmasına yardımcı olur. Mayısa maskesi hücrelerin yenilenmesini ve cildin onarılmasını sağlar ve hem yağlı hem kuru ciltler tarafından kullanılabilir. Kuru ciltler için nem dengesi sağlarken yağ dengesini de korur. Cildin temizlenmesini sağlar ve akne oluşmasını engeller.





Mayısa maskesi kuru ciltlerin cilt döküntülerinin ortadan kalkmasını sağlar. Nem katıp beslediği için yaşlanma belirtilerini geciktirir, kırışıklıkları giderir, lekelerin üstüne uygulanırsa açılmasını sağlar ve göz altı kırışıklıklarına iyi gelir. Mayısa maskesi saç için de çok faydalıdır ve saçı dış etkenlere karşı korur, yağlanma, cansızlık ve solgunluğu engeller. Sütle maya maskesi yapmak için 1 çorba kaşığı yaş maya, 1 çorba kaşığı süt bir kase içinde karıştırılır ve masajla yüze uygulandıktan sonra ılık suyla temizlenir. Sade maya maskesi yapmak için iki yemek kaşığı yaş maya ve bir yemek kaşığı ılık su karıştırılıp daha çok sivilceli bölgelere uygulanır. Maske kuruduktan sonra ılık suyla ovalayarak temizlenir. Yoğurtlu maya maskesi için bir tatlı kaşığı yaş maya ve bir tatlı kaşığı ev yoğurdu karıştırıldıktan sonra cilde sürülür ve kuruduktan sonra ılık suyla temizlenir.