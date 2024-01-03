Sadece bir kaşıntı dahi kanserin belirtisi olabilir

Kanser hastalığı çağımızın en büyük tehlikeli hastalıklardan birisi. Bir kaşıntı bile kanserin belirtisi olabilir. Peki uzmanlar bu konu ile ilgili neler diyor? İşte detaylar.

Sadece bir kaşıntı dahi kanserin belirtisi olabilir
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Kanser çağımızın en tehlikeli hastalıklarından biridir. Erken teşhisin önemine vurgu yapan uzmanlar, vücutta meydana gelen basit değişikliklerin gözden kaçırılmaması gerektiğini vurguluyor. Kaşıntı ve sarılık şikayetiyle doktora giden bir adam, en ölümcül kanser türüne yakalandığını öğrendi. Bilim insanları semptomlar konusunda uyardı.

kaşıntı

Risk, kanserin türüne göre değişiklik gösterebilir. Son yıllarda pankreas kanseri hakkında bilgiler yayınlanıyor. Tanı anında hastaların %52'sinde yaygın hastalık, %26'sında ise bölgesel yayılım görülmekte ancak bu hastaların ancak %15-20'sinde kitle cerrahi olarak çıkarılabilmektedir. Pankreas kanseri, tüm yaygın kanserler arasında en düşük hayatta kalma oranına sahiptir; beş yıllık hayatta kalma oranı yüzde yedinin altındadır.

'KAŞINTI NEDENİYLE, UYUMAK İMKANSIZ OLMUŞTU'

63 yaşında pankreas kanseri teşhisi konulan Michael, sürekli kaşıntı yaşadığını söyledi.

Yaşlı adam açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yolculuğum olağan belirti veya semptomların hiçbiriyle başlamadı. 2016 yazında işten tam emekli olmaya ve 46 yıllık sevgili eşim Cathy ile Birleşik Krallık'ın bazı bölgelerini ve dünyayı keşfederek vakit geçirmeye karar verdim. Eylül ayında kısa bir tatilden döndük. Birkaç hafta boyunca tüm vücudumda korkunç bir kaşıntı oluştu."

PANKREAS KANSERİNİN BELİRTİLERİNDEN BİRİ BU!

"Uyumak neredeyse imkansızdı ve yorgunluktan neredeyse uykuya dalıyordum. "Cildim ısınınca kaşıntı daha da kötüleşti." Michael, kendi ifadesini kullanarak cildinin daha sonra sarıya döndüğünü ve bu durumun doktorun sarılık tanısına yol açtığını belirtti. .

Pankreas kanserinin ana semptomlarından biri olarak kabul edilen sarılık, cildin veya göz aklarının sararması sonucu ortaya çıkar.

pankreas

BİYOPSİ SONUCU GERÇEĞİ AÇIĞA ÇIKARDI

Sarılık ayrıca Michael'ın olduğu gibi ciltte kaşıntıya, idrarın koyulaşmasına ve dışkının normalden daha açık renk olmasına neden olabilir. Michael'ın doktorları ona sarılık teşhisi koysa da gerçek nedeni daha sonra ortaya çıktı. Biyopsi sayesinde Micheal'a pankreas kanseri teşhisi konuldu. Daha sonra ameliyat edildi ve doktorlar hem tümörü hem de midesinin büyük kısmı ve pankreasının yüzde 30'u da dahil olmak üzere sindirim sistemini aldılar.

Daha sonra ameliyat edildi ve doktorlar hem tümörü hem de midesinin büyük kısmı ve pankreasının yüzde 30'u da dahil olmak üzere sindirim sistemini aldılar. Bu prosedürden sonra zorlu bir iyileşmenin ardından Michael kemoterapiye başladı.

Yan etkileri konusunda şunları söyledi: "Altı aylık kemoterapi döngüsünün sonunda dehşete düşmüş görünüyordum, bol elbiseler ve sandaletler, seyrelmiş saçlar ve pullu cilt. Hoş bir manzara değil. Ama inanılmaz eşim Cathy'ın sarsılmaz yardımıyla yeniden hayatta kaldım.''

PANKREAS KANSERİNİN BELİRTİLERİ

Karnın üst kısmında ve sırt ağrısı, yemek yediğinizde veya uzandığınızda daha kötü, öne eğildiğinizde ise daha iyi hissedilebilirsiniz.

Şişkinlik gibi sindirim semptomları

Sarılık

İştah kaybı veya çabalamadan kilo kaybı

Yorgun hissetmek veya enerji eksikliği

Yüksek sıcaklık veya sıcak veya üşüme hissi

İshal veya kabızlık veya dışkıda diğer değişiklikler

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