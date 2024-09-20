Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Nevşehir Ziyareti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Nevşehir'de İncelemelerde Bulundu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'deki programı kapsamında çeşitli sağlık tesislerini ziyaret etti ve yerel esnafla bir araya geldi. Ziyareti sırasında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde bulunan TOKİ Aile Sağlığı Merkezini inceleyen Bakan Memişoğlu, merkeze gelen çocukların aileleriyle sohbet etti.

İl Değerlendirme Toplantısı

Bakan Memişoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığında gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

Esnafa Ziyaret

Daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Memişoğlu, şehir merkezindeki iş yerlerini ziyaret ederek esnafa moral verdi. Bu ziyaretler sırasında AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan ile MHP Grup Başkanvekili ve Nevşehir Milletvekili Filiz Kılıç ve Vali Ali Fidan da Bakan’a eşlik etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de çeşitli programlara katıldı, sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Memişoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de çeşitli programlara katıldı, sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Memişoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de çeşitli programlara katıldı, sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Memişoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de çeşitli programlara katıldı, sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Memişoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de çeşitli programlara katıldı, sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Memişoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de çeşitli programlara katıldı, sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Memişoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Nevşehir'de çeşitli programlara katıldı, sağlık tesislerinde incelemelerde bulundu. Memişoğlu, Kapadokya Alan Başkanlığı Toplantı Salonu'ndaki İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.