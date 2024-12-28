Sağlık Bakanı Memişoğlu: "Dünyanın Sağlık Teknolojileri Lideri Olmayı Hedefliyoruz"

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bilecik Valiliği'ni ziyaretinde sağlık hizmetlerinde Türkiye'nin uluslararası alanda nasıl örnek olduğunu vurguladı. Memişoğlu, "Nasıl sağlık hizmetinde dünyaya örnek olduysak, sağlığın teknolojisini ve bilimi üretmede de dünyanın lider ülkelerinden birisi olmak istiyoruz" diyerek bu konudaki kararlılıklarını belirtti.

Bilecik'de Tarihi Bir Ziyaret

Bilecik'teki programı kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, burada törensel bir selamlaşma gerçekleştirdi ve Valilik bahçesine bir çınar ağacı dikerek ona can suyu verdi. Daha sonra Bilecik Valisi Şefik Aygöl ile basına kapalı bir görüşme yaptı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Temellerinin Yattığı Topraklar

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Söğüt'ten başlayarak 3 kıtaya yayılan bir medeniyetin kuruluşunu simgeleyen bu tarihi yerde bulunduklarını belirterek, "Onlara rahmet diliyorum. Allah, onlardan razı olsun. Bugün baktığınız zaman gerçekten onların nasıl bir mücadeleden medeniyetin oluşmasına katkılarından ibret alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Dönüşüm ve Gelecek Hedefleri

Sağlıkla ilgili daha iyi hizmet sunabilmek için gece gündüz çalışacaklarını vurgulayan Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük değişim ve dönüşüm yaşadık. 'Sağlıkta Türkiye Yüzyılı' programımızda en önemli işimiz, hastalanmadan sağlığımızı korumak ve koruyucu hekimliği ön plana çıkarmak. Bizler, illerimizi dolaşıyor, vatandaşlarımızın derdini yerinde dinliyor ve istişare ediyoruz" dedi.

Beraberinde Gelen İsimler

Bakan Memişoğlu'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı İbrahim Bağ ve İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı eşlik etti.

Yaşam Alanı Ziyareti

Bakan Memişoğlu, Valiliğin ardından Şeyh Edebali Türbesi ile AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2), bir dizi program kapsamında geldiği Bilecik'te valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağda) karşıladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2), bir dizi program kapsamında geldiği Bilecik'te valiliği ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu, Bilecik Valisi Şefik Aygöl (sağda) karşıladı.