Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kilo ve Sigara ile Mücadele Vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan Açıklamalar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Manisa'da yaptığı açıklamada, ülke genelinde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında şu ana kadar 10 milyon kişinin kilo ve boy ölçümlerini gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bu çalışmalar neticesinde yaklaşık yüzde 70 civarında kişinin fazla kilolu olduğu tespit edildi.

Manisa'daki Sağlık Hizmetleri

Memişoğlu, Manisa ziyareti sırasında Vali Vahdettin Özkan ile bir araya gelerek ilde sağlık alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Manisa'nın Türkiye sağlık sektöründe önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Bakan, il genelinde 28 hastanede 4 bin 806 yatakla sağlık hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Sağlıklı Yaşam İçin Farkındalık Yaratma

“Toplumumuzun sağlıklı bir şekilde yaşamasını arzuluyoruz.” diyen Memişoğlu, kilolu bireylerin sağlık sorunlarına dikkat çekti. Özellikle obezite oranının yüksek olduğunu belirten Bakan, “Kilo, hayat kalitesini ve uyku kalitesini düşürüyor. Eklemler üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor ve kalp hastalıklarına sebep oluyor.” dedi.

Sigara ile Mücadele İhtiyacı

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin 2009 yılında başlattığı tütünle mücadele programını hatırlatarak, şu anda toplumda sigara içme oranının yüzde 33 olduğunu ifade etti. Özellikle gençler ve kadınlar arasında sigara kullanmanın arttığını belirten Bakan, kapsamlı bir yeniden mücadele programı geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi. “Bu alışkanlıktan kurtulalım, sağlığımız için birlikte hareket edelim” çağrısında bulundu.

Gelecek Planları

Sağlık Bakanı, daha sağlıklı bir Türkiye için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ve MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner gibi isimlerle birlikte Manisa'da basına kapalı programlara katılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Manisa ziyareti kapsamında Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu protokol üyeleri karşıladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağda), Manisa ziyareti kapsamında Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'nu protokol üyeleri karşıladı.