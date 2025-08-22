Sağlık Bakanı Memişoğlu Sakarya'da: 'Gazze'deki çocuk da o' vurgusu

Sağlık Bakanı Memişoğlu Sakarya'da: 'Gazze'deki çocuk da o'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" Programı kapsamında geldiği Sakarya'da Valiliği ziyaret etti, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayıp Vali Rahmi Doğan ile görüştü. Görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hem sağlık hizmetlerini güçlendirmek hem de vatandaşları sağlıklı kılmak için yürütülen çalışmaları anlattı.

Sağlık yatırımları ve kapasite artışı

Memişoğlu, Sakarya'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda sağlıkta büyük değişim ve gelişim yaşadığını belirterek, ildeki yatak kapasitesinin 960'tan 2 bin 517'ye çıkarıldığını kaydetti. İnşaatının yüzde 70-80 seviyelerine geldiğini söylediği Sakarya Şehir Hastanesi'nin 2026'da hizmete girmesiyle kentte sağlık hizmetlerinin daha da iyileşeceğini vurguladı.

Koruyucu sağlık ve aile hekimliği

Bakan, Türkiye'nin hem koruyucu sağlık hizmetleri hem fiziki altyapı hem de insan gücü ile örnek bir ülke olduğunu ifade ederek, aile hekimliği ve sağlıklı hayat merkezleri aracılığıyla vatandaşlara yakın sağlık hizmeti sunduklarını ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yaptıklarını aktardı.

Tütün ve kilo ile mücadele

Toplumda kilo sorunu olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, vatandaşları kilo-boy ölçümü için sağlık merkezlerine davet etti. Tütün bağımlılığı ile mücadeleye de ağırlık verdiklerini belirterek, sigara ve tütün kullananlara ulaşarak bu alışkanlıklardan vazgeçirilmesi için çalışma yürüteceklerini söyledi. Bakan, çağrı yaparak, "Lütfen sigarayı bırakmak istiyorsanız, bağımlılıkla ilgili mücadele edecekseniz 171'i arayın, 184'ü arayın" ifadelerini kullandı. Ayrıca elektronik sigaralar ve "puff" gibi gençlere yönelik ürünlerin sağlık açısından tehlikelerine dikkat çekti.

Uluslararası çocuk vurgusu

Memişoğlu, hekimler arasında ırk, din, milliyet ya da renk ayrımı olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizim için, bu millet için, bu devlet için Ukrayna'daki çocuk neyse, Rusya'daki çocuk neyse, Gazze'deki çocuk da o. Amerika'daki çocuk neyse, İngiltere'deki çocuk neyse, İtalya'daki çocuk neyse, Filistin'deki çocuk da o. Biz, hepsini çocuk olarak görüyoruz. O nedenle hiçbir çocuğun katledilmesini veya açlıktan öldürülmesini kabul etmiyoruz, kabul de etmeyeceğiz."

Memişoğlu sözlerini, "Mücadelemize devam edeceğiz, sesimizi çıkartmaya devam edeceğiz. İnşallah dünyada açlıktan veya maalesef öldürülerek çocukların rahmetli olmasını engelleyeceğiz. Hep beraber bununla mücadele edeceğiz." şeklinde tamamladı.

Ziyarette kimler vardı?

Ziyarete AK Parti Sakarya milletvekilleri Çiğdem Erdoğan, Lütfi Bayraktar ve Ertuğrul Kocacık, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Sağlık Müdürü Kayhan Özdemir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş da katıldı. Bakan, program kapsamında AK Parti ve MHP il başkanlıklarına kapalı ziyaretler gerçekleştirecek.

