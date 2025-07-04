Sağlık Bakanı Memişoğlu: 'Türkiye Dünyada En İyi Sağlık Hizmetini Sunuyor'

Ordu'da Sağlık Alanında Yeni Adımlar

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ordu'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin, sağlık hizmetleri açısından dünyada en iyi hizmeti sunan ülkelerden biri olduğunun altını çizdi. Memişoğlu, Ordu Valiliği’ni ziyaretinde gazetecilere önemli bilgiler verdi.

Yeni Şehir Hastanesi'nin Müjdesi

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Ordu Şehir Hastanesi inşaatını ziyaret ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "İnşallah Ordu’ya 2026 yılından itibaren vizyoner olan bu şehir hastanesi ile hizmet vereceğiz." Hastanenin 1200 yatak kapasiteli olacağını ifade eden Memişoğlu, Ordululara hayırlı olmasını temenni etti.

Sağlıkta Yenilikler ve Hedefler

Ordu'da şu ana kadar 12 yeni hastane yapıldığını vurgulayan Memişoğlu, yatak kapasitesinin 2261'e ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın hedefinin insanların hastalanmadan önce bedenlerine önem vermeleri ve sağlıklı kalmaları olduğunu kaydetti. Memişoğlu, bireylerin sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak durmaları gerektiğini dile getirdi.

Toplumsal Bilinçlenme

Halk sağlığını korumak adına toplumla birlikte bu riskleri azaltacaklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Herkesin katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Özellikle sigara konusunda üzerimize düşeni yapmalıyız" şeklinde konuştu. Sigara bırakma polikliniklerinin ücretsiz olduğunu ve destek verildiğini hatırlatarak, vatandaşları bu konuda Aile Sağlığı Merkezleri'ne davet etti.

Çocuklar için Sağlıklı Gelecek

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde çocukları sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirme amacıyla “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” isimli bir eğitim müfredatına geçeceklerini duyurdu. Memişoğlu, çocukların iyi beslenmesini, dişlerini fırçalamasını ve düzenli egzersiz yapmalarını teşvik ettiklerini belirtti.

Gelecek Vizyonu

Sağlık alanında başlatılan projelerin, Türkiye'yi sağlık hizmetleri konusunda örnek ülke haline getirdiğinin altını çizen Memişoğlu, "Artık sadece sağlık hizmeti sunmakla kalmayacağız, sağlığın bilimini, teknolojisini üreteceğiz." dedi.

Son olarak, 1,5 milyon sağlık çalışanına teşekkür eden Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında sunduğu hizmetlerin kalitesine dikkat çekerek, sağlıklı bir toplum oluşturma hedeflerini yineledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Ordu Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (ortada), Ordu Valiliğini ziyaret etti. Bakan Memişoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.