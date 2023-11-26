Uykusuz geceler bu besinlerle son bulacak! Anında uyku getiren besinler mışıl mışıl uyutacak

Uykusuzluk... Ne yazık ki hemen hemen hepimizin en az bir kez yaşadığı olan bu sorun, stresten huzursuz bacak sendromuna kadar pek çok nedenden dolayı ortaya çıkabiliyor.

Bugün uykusuzluğa iyi gelen, en yorgun günün sonunda bile uykuya dalmakta zorluk çekenlere destek olabilecek besinleri tek tek öğreneceğiz. Hangi bitki, yiyecek, içecek ve çayların uykuya dalmayı kolaylaştırdığını öğrenelim, eğer uykusuzlukla mücadele ediyorsanız onlardan destek alabilir ve kısa sürede uykunuzun gelmesine yardımcı olabiliriz.





Ancak kronik uykusuzluk sorununuz varsa, günübirlik bir sorun değilse bu uyku gıdalarından destek almaya çalışmak yerine doktorunuzla iletişime geçmeniz konusunda uyarıyoruz. Derhal doktorunuzun size uygun olduğunu düşündüğü tedavi yöntemlerine başlayınız. Uykusuzluk olarak da bilinen insomnia kronik hale gelmesi durumunda çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Hafife almayın diyelim.

UYKU GETİREN BİTKİLER VE ÇAYLAR NELERDİR?

-Papatya ve papatya çayı

Papatya en popüler doğal uyku ilaçlarından biridir. Sakinleştirici etkisi nedeniyle sinir sistemine iyi gelen, stresi ve strese bağlı uykusuzluğu gideren papatyanın bu özelliğinden yararlanmak için papatya çayı yapıp içebilirsiniz. Bunun için bir aktardan kurutulmuş papatya alıp 1 bardak sıcak suya 1 çay kaşığı ekleyip evde pişirebilir veya hazır çay poşetlerini kullanabilirsiniz.

-Ihlamur ve ıhlamur çayı

Kış aylarında sürekli elimizde bulundurduğumuz ıhlamur çayı, soğuk algınlığına ve boğaz ağrısına iyi gelmesinin yanı sıra sakinleştirici etkisi de vardır, sinirleri yatıştırır ve uykusuzluk sorununa çözüm olabilir. Bunun için limon yapıp afiyetle içmek yeterlidir. Tabii isterseniz az miktarda bal da ekleyebilirsiniz.

-Lavanta ve lavanta çayı

Sinirleri yatıştırarak uyku bozukluklarını giderdiği bilinen bir diğer bitki ise lavanta! Lavantanın bu etkisinden destek almak için lavanta çayı örneğin papatya çayı yapıp içebilir, isterseniz lavanta yağından da destek alabilirsiniz. Bunun için bir sprey şişesini suyla doldurup içine yaklaşık 10 damla lavanta yağı ekleyip bu spreyi uyuduğunuz odaya püskürtmeniz yeterlidir.

-Melisa ve melisa çayı

Yaprakları ile kolayca ayırt edilen, hafif limon aromasına sahip bitkilerden biri olan melisa ile artık tanışmanın zamanı geldi. Çay demlenip içildiğinde yaklaşık 30 dakika sonra uykuya dalmaya başlar ve sakinleştirici etkisi sayesinde uyku kalitesini de artırır.

-Rezene ve rezene çayı

Mide rahatlatıcı etkisi ile bilinen rezene ve rezene çayı, mide ağrısı ve hazımsızlık nedeniyle uyuyamayanlar için uygundur ve vücudu sakinleştirici etkiye sahiptir. Rezene çayının faydalarından yararlanmak için 1 çay kaşığını 1 bardak ılık suda kaynatıp içebilirsiniz.

-Anason çayı

Öfke, stres, gerginlik, üzüntü gibi olumsuz ruh hallerine iyi gelen anason ve anason çayı aynı zamanda uyku için de temel besinler arasında kendine yer buluyor. Bu etkiden yararlanmak için 1 bardak ılık suya 1 tatlı kaşığı anason ekleyip bunu yapın.

UYKU GETİREN YİYECEK VE İÇECEKLER NELERDİR?

-Muz

Potasyum zengini ve magnezyum zengini muz uykuya dalmakta zorluk çekenlere destek olur. Yatmadan 2-3 saat önce yenen muz, vücudu sakinleştirir ve mideyi rahatlatır.

-Süt

Çocukluğumuzdan beri bildiğimiz gibi ılık süt uyku konusunda uzmandır. Bu etkiyi elde etmek için yatmadan yaklaşık 1 saat önce ılık sütü tek başına içebileceğiniz gibi, bir muz veya az miktarda bal ile birlikte de kullanabilirsiniz.

-Ayran ve yoğurt

Süt gibi yoğurt, ayran gibi süt ürünleri de çabuk bozulabilir. Çünkü yoğurttaki laktik asit sinirleri gevşeterek vücudu rahatlatır. Kısa sürede uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.

-Yulaf

Vücuttaki mutluluk hormonlarını artırarak sinirleri yatıştıran besinlerden olan yulaf aynı zamanda uykusuzluğa da iyi gelebilir. Bu etkiden yararlanmak için yulaf ezmesi ve sütten lezzetli bir yulaf lapası yapabilir, hatta isterseniz bir başka uyku getirici baharat olan muzu da ekleyebilirsiniz. Ancak mideye zarar vermemek için çok fazla yememeye dikkat edin.

-Kiraz

A, B, C ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum, magnezyum ve fosfor gibi birçok minerali de bünyesinde barındıran kiraz, bu faydalı maddelerin etkisi altında stresi ve tahrişi giderir ve mutluluk hormonunun salgılanmasına destek olur. Bu etkisi ile uyku getiren yiyeceklerden biridir.

-Vişne ve vişne suyu

Vişnenin kardeşi vişne de uyku getirici şeyler arasında yer alıyor, özellikle vişne suyu şeklinde, öyle ki gün içinde sabah akşam iki küçük bardak bile vişne suyu içildiği söyleniyor. akşam , uyku kalitesini artırır.

-Kabak çekirdeği

Triptofan, magnezyum ve glutamat gibi maddeleri içeren besinlerden olan kabak çekirdeği, doğal uyku yardımcıları olarak kabul edilir ve bunları yemek, uykuya dalmayı çok daha kolaylaştırır. Bu amaçla yatmadan 2-3 saat önce tuzsuz, yağsız çiğ kabak çekirdeği yiyebilirsiniz.

-Ceviz

Melatonin hormonunun salgılanmasını destekleyen besinlerden biri olan ceviz bu nedenle uyku kalitesini ve süresini artırabilir, kabak çekirdeği gibi baharatsız, tuzsuz çiğ cevizin uyumadan 2-3 saat önce az miktarda tüketilmesi yeterlidir.

UYKU GETİREN ŞEYLER HAKKINDA BİLGİLER





*Yatmadan en az 1-2 saat önce yukarıda belirtilen yiyecek ve içecekler dahil yiyecek ve içecekleri mutlaka tüketin, tok karnına uyumaya çalışmayın. Mideniz tok olduğunda vücudunuz uzanmakta rahatlık bulamaz ve uykuya dalmanız daha zor olur.

*Uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız yatmadan önce ılık bir duş alarak vücudunuzu rahatlatabilir ve uykuya dalmanıza yardımcı olabilirsiniz.

*Eğer uykuya dalmakta zorluk çekiyorsanız ne yaparsanız yapın tıpkı bebeklerin yaptığı gibi vücudunuzu özellikle sırtınızı ve alnınızı rahatlatacak bir masaj yaptırabilirsiniz. Dilerseniz rahatlatıcı ve rahatlatıcı masaj yağlarından da destek alabilirsiniz.

*Uykuya dalmadan önce aklınıza kötü/olumsuz olay ve düşünceler geliyorsa ve bunları düşünmekten uyuyamıyorsanız, rahatlatıcı bir müzik dinleyerek veya meditasyon yaparak rahatlamayı deneyebilirsiniz.

*Uyurken dizi/film izlememeye çalışın ve mümkünse tamamen karanlık bir ortamda uykuya dalmaya çalışın. Küçük bir ışığın bile uykuya dalmayı zorlaştıracağını unutmayın.

*Işığı azaltabileceğiniz bir ortam yoksa ya da tamamen karanlık bir odada olmak istemiyorsanız uyumaya karar verdiğinizde göz bandı takabilirsiniz.

*Tıpkı ışık gibi uyuduğunuz odanın sıcaklığı da uykuya dalma yeteneğinizi etkileyen, hatta uyku kalitenizi değiştiren bir faktördür. Odanızın çok sıcak ya da çok soğuk olmamasına dikkat edin, mümkünse oda sıcaklığını 16-19 derece arasında tutun.

*Ve son olarak elbette yatağın rahatlığına da dikkat edin. Yatağınız vücudunuza rahatsızlık veriyorsa ve dönme sesi veya yayların kırılması gibi çeşitli sorunlar yaşıyorsanız mümkünse yatağı vücudunuza uygun yeni bir yatakla değiştirin.