Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Kervan ve BioNTech Heyeti ile Görüştü

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Kritik Toplantı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan ve Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, BioNTech kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci de katıldı. Toplantıda, Sağlık Bakanı Memişoğlu, TÜSEB Başkanı Kervan ve Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara, BioNTech heyetiyle bir araya gelerek sağlık teknolojilerinde yerli üretim kapasitesinin artırılması konularını masaya yatırdı.

Yerli Üretim ve Yenilikçi Teknolojiler

Bu kapsamda, sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin desteklenmesi ile iki taraf arasında işbirliğini güçlendirecek protokollerin hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı. Toplantıda, Türkiye'nin aşı ve biyoteknoloji alanındaki hedeflerine ulaşması için gerekli adımların ele alındığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı, TÜSEB ve BioNTech arasındaki bu stratejik buluşma, sağlıkta inovatif yaklaşımların teşvik edilmesi ve yerli üretimin artırılması adına atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.