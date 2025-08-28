DOLAR
Sağlık Bakanı Memişoğlu Uşak'ta: 'Sağlıklı Türkiye için gece gündüz çalışıyoruz'

Bakan Kemal Memişoğlu, Uşak'taki AK Parti programında sağlıkta son 23 yıldaki atılımı ve sağlıklı toplum hedefini vurguladı; toplantı basına kapalı devam etti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:23
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nda düzenlenen programda partililerle bir araya gelerek sağlık hizmetlerindeki gelişmeleri ve geleceğe dönük hedefleri değerlendirdi.

Memişoğlu, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde daha iyi işler yapmak için çalıştıklarını belirtti ve sağlıkta son 23 yılda büyük bir atılım yaşandığını vurguladı. Bakan’ın dikkat çektiği ifadeler arasında şunlar yer aldı: "Bizler ne kadar hizmet edersek, ne kadar iyi çalışıp üretirsek bu toplum daha iyi olacak. Böylece vatanımızın bekasını, aynı zamanda refahını sağlayacağız. Bu bilinçle gece gündüz çalışıyoruz."

Sağlıkta üretim ve sağlıklı toplum vurgusu

Memişoğlu, sadece sağlık hizmeti sunmanın yeterli olmadığını; sağlığın teknolojisini üretmek ve hastalanmadan korunmak gerektiğini söyledi. Sağlıklı toplum hedefine ulaşmak için hareketli yaşam, düzenli beslenme ve kötü alışkanlıklardan uzak durmanın önemine değindi ve AK Parti mensuplarının bu konuda örnek olmasını istedi.

"Sağlıklı toplum, sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda her bir AK Parti neferinin çalışmasını beklediklerini belirten Memişoğlu, Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden birini verdiğini ancak bunun sürdürülebilirliği için toplumun da sağlıklı olması gerektiğini kaydetti.

Program akışı ve ziyaretler

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar ise bakanlığın son yıllarda sağlık alanında hayata geçirdiği yatırım ve projeler için Memişoğlu'na teşekkür etti. Bakanın yaptığı açıklamanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

Memişoğlu, kentteki programı kapsamında Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde incelemelerde bulundu ve İsmet Paşa Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu ziyaret ve incelemelere, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, İl Sağlık Müdürü Tarık Acar ile AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da eşlik etti.

