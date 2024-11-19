Sağlık Bakanlığı 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşüldü

2025 Bütçesi ile Sağlıkta Yenilikler

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesinin sunumunu gerçekleştirdi. Memişoğlu, 2002 yılından bu yana toplam nüfusun yaklaşık yüzde 25 artarken, sağlık hizmeti sunan personel sayısının yüzde 283 oranında artırıldığını belirtti.

Hekim Sayısındaki Artış ve Personel Alımları

Memişoğlu, hekim sayısının yaklaşık yüzde 141 ve hemşire ile ebe sayısının yüzde 187 artırıldığını ifade etti. Bu yıl, kamuya 10 bini uzman hekim olmak üzere toplamda 74 binden fazla personel alındığını duyurdu.

Sağlıkta Önemli Gelişmeler

Bakan, Türkiye'nin sağlık hizmet sunumunda son 22 yılda önemli mesafeler kat ettiğini vurguladı. "Türkiye'yi dünyada sağlık alanında söz sahibi bir marka hâline getiriyoruz," dedi. Ayrıca, sağlık hizmetlerine erişimin anayasal bir hak olduğunu ve toplumsal memnuniyetin sağlanması için çalıştıklarını aktardı.

Aile Hekimliği ve Koruyucu Hizmetler

Memişoğlu, vatandaşların sağlık hizmetine ulaşımda ilk kapının aile hekimi olduğunu belirterek, aile hekimliğini güçlendireceklerini ifade etti. Sağlık sisteminin her kesimle entegrasyonunu artırarak, etkili tedavi uygulamalarına önem vereceklerini vurguladı.

Sağlık Altyapısının Güçlendirilmesi

Kamu hastaneleri yatak sayısının 172 bin 457'ye yükseldiğini ve 2002'de yaklaşık 49 yıl olan hastanelerin ortalama yaşını 13 yıl'a düşürdüklerini de sözlerine ekledi. Toplam 1228 tesisin bulunduğu 1. basamak yatırım programında geliştirilmelere devam ettiklerini belirtti.

Deprem Bölgesindeki İyileştirmeler

Deprem sonrası sağlık altyapısını güçlendirmek amacıyla Hatay, İskenderun ve Adıyaman bölgelerindeki hastanelerin hizmete açılacağını duyurdu. 1250 yatak kapasiteli 6 Acil Durum Hastanesi'ni faaliyete geçirdiğini ifade eden Memişoğlu, 2025 yılında daha fazla sağlık tesisi açmayı hedeflediklerini belirtti.

Sonuç

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye’nin sağlık alanındaki hedeflerinin büyük olduğunu ve gerekli her türlü çalışmanın sürdürüleceğini vurgulayarak, gelecekte daha modern ve nitelikli bir sağlık sistemi için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.