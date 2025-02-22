Sağlık Bakanlığı, Kronik Hastalık Tarama Verilerini Açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 8 bin 255 Aile Sağlığı Merkezi ve 29 bin 74 aile hekimliği birimi aracılığıyla 1 Kasım-31 Ocak tarihleri arasında 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa kronik hastalık taraması ve izlem hizmeti sunulduğunu bildirdi.

Koruyucu Sağlık Hizmetleri Güçlendiriliyor

Bakanlık açıklamasında, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirildiği ve kronik hastalıklarla etkin mücadele yollarının arandığı ifade edildi. Aile sağlığı merkezleri, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği ile birlikte tarama ve izlem çalışmalarında daha aktif bir rol üstlenmiş durumda.

Açıklanan Veriler

Açıklanan verilere göre, 10 milyon 564 bin 192 vatandaşa yönelik toplamda 16 milyon 220 bin 598 kronik hastalık taraması ve 8 milyon 302 bin 787 izlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 1 milyon 573 bin 769 vatandaşa ilk defa kronik hastalık tanısı konmuştur; bu sayede erken teşhis imkanına sahip olan bireyler, komplikasyonların önüne geçme fırsatını bulmuştur.

Taramalar Arasında Önemli Veriler

Taramalarda hastalık teşhis edilmeyenlere yönelik sağlık hizmeti danışmanlığı verilerek bilinçlendirme çalışmaları yapılmıştır. Aile sağlığı merkezleri, bu süreçte önemli bir yol gösterici rol üstlenmektedir.

Öne Çıkan Taramalar

Obezite Tarama: 7 milyon 173 bin 518 kişiyle temas kurularak, 6 milyon 946 bin 579 kişiye tarama, 344 bin 298 kişiye izlem yapılmış ve 1 milyon 336 bin 192 kişinin tedavisi gerçekleştirilmiştir.

7 milyon 173 bin 518 kişiyle temas kurularak, 6 milyon 946 bin 579 kişiye tarama, 344 bin 298 kişiye izlem yapılmış ve 1 milyon 336 bin 192 kişinin tedavisi gerçekleştirilmiştir. Şeker Tarama: 4 milyon 146 bin 599 kişiyle irtibat kurularak, 2 milyon 646 bin 739 kişiye tarama ve 1 milyon 623 bin 177 kişiye izlem yapılmıştır. 133 bin 697 kişinin tedavisine başlanmıştır.

4 milyon 146 bin 599 kişiyle irtibat kurularak, 2 milyon 646 bin 739 kişiye tarama ve 1 milyon 623 bin 177 kişiye izlem yapılmıştır. 133 bin 697 kişinin tedavisine başlanmıştır. Tansiyon Tarama: 8 milyon 614 bin 940 kişiyle iletişim sağlanmış, 5 milyon 304 bin 380 kişiye tarama ve 3 milyon 391 bin 984 kişiye izlem yapılmıştır. 45 bin 973 kişinin tedavi ve takibi gerçekleştirilmiştir.

8 milyon 614 bin 940 kişiyle iletişim sağlanmış, 5 milyon 304 bin 380 kişiye tarama ve 3 milyon 391 bin 984 kişiye izlem yapılmıştır. 45 bin 973 kişinin tedavi ve takibi gerçekleştirilmiştir. Kalp Tarama: 4 milyon 242 bin 644 kişiyle iletişim kurulmuş, 1 milyon 322 bin 900 kişiye tarama ve 2 milyon 943 bin 328 kişiye izlem yapılmıştır. 179 bin 646 kişi izleme alınmıştır.

Bu veriler, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırırken, bireylerin sağlık bilincini yükseltmeyi de hedeflemektedir.