Sağlık Bakanlığı'ndan Yalova İçme Suyu Güvenliği Açıklaması

Yalova'da Su Güvenliği Rahatlatıcı Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Yalova'daki içme suyu güvenliğiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda meydana gelen köpüklenmeye dair yapılan incelemelerin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Uygunsuzluk Bulunmadı

Yapılan yazılı açıklamada, Yalova'daki su kaynaklarının detaylı analiz edildiği ve içme suyu kullanımıyla ilgili bir uygunsuzluğun tespit edilmediği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda gerçekleştirilen temizlik, bakım ve klorlama işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü referans laboratuvarlarından alınan sonuçların olumlu olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı, "Yapılan ilk incelemeler neticesinde su kaynağında kullanıma engel bir uygunsuzluk tespit edilmemiştir. Bunun üzerine şebeke suyu kullanım suyu olarak verilmiştir," açıklamasında bulundu.

Yalova halkına sağlıklı bir içme suyu sunulması adına gerçekleştirilen detaylı incelemelerin sonuçlandığı ve içme suyu güvenliğinin sağlandığının altı çizildi.