Sağlıklı bir yaşam için bu besinlerden uzak durulması gerekiyor

Hastalıklara mücadele edenlere özel uzmanlarda uyarılar gelirken sağlıklı beslenmek kadar, pozitif olmak ve aktif bir yaşam biçimini benimsemesi önemli oldu. Japon beslenme uzmanı Michiko Tomioka, asla tüketilmemesi gereken besinleri sıraladı.

Tomioka fazla şeker tüketiminde mısır nişastası yüklü tatlıların kalbe ve beyne zararlarına işaret edilirken bitter çikolatanın antioksidan açısından zengin olunurken süt ürünlerinin kalsiyum ve protein açısından zengin olduğu belirtilerek her peynirin faydalı olmayabileceği bilgisi verildi. Krem peynirde protein miktarı çok az olduğu görülürken yüksek kolesterol miktarına dikkat çekti.





KİLO ALIMLARINA YOL AÇAR

Sabah acele olduğunda kahvaltılık gevrekler tercih edilirken Tomioka kahvaltılık gevreklerin içerisinde bulunan şeker içerikler üzerine Japon beslenme uzmanına göre şeker tansiyon sorunları ve kilo alımlarında iltihaplara neden olmaktadır.

Gün içerisinde en az 1 ya da 2 bardak şekerli gazlı içecekler tüketimi insanlarda tip 2 diyabetine yol açarken yapay tatlandırıcı içeren gazlı içeceklerden uzak durulması gerektiği yönünde uyarılar yapıldı.

Fast Food yemeklerinden uzak durulması yönünde uzmanlar uyarılar yaparken tuz, trans ve doymuş yağ oranının çok yüksek oradan bulunduğundan Tomioka, bu maddelerin LDL değerini yükselteceğini açıkladı.