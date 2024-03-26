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Sahurda bu ikisini birlikte tüketen açlık nedir bilmiyor! 24 saat tok tutuyor

Sahurda bu ikisini tüketerek rahatlıkla oruç tutabilirsiniz! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 22:13
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 22:13
Sahurda bu ikisini birlikte tüketen açlık nedir bilmiyor! 24 saat tok tutuyor

Acıkmadan rahat bir oruç tutmak istiyorsanız bu iki besini mutlaka tüketin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAHURDA BU İKİ BESİNİ MUTLAKA TÜKETİN

Ramazan ayında 30 gün boyunca rahat rahat oruç tutmak istiyorsanız sahur yaparken mutlaka kefir ve yumurta tüketmeniz öneriliyor. Uzmanların yaptığı önerilere göre kefir ve yumurta hem sağlığa fayda sağıyor hem de enerji veriyor. Oruç tutarken tok kalmak için mutlaka yumurta tüketmeniz gerekiyor. Yumurta önemli oranda protein içeriyor. 1 yumurta yaklaşık olarak 35-40 gram ete eş değer geliyor. Yumurtanın ete göre iki önemli faydası daha var. Yumurta A vitamini ve doymamış yağ içeriyor. Kefir de içinde olan yağ sebebiyle mide iç çeperini koruyor ve mide problemlerini engelliyor. 

sahurda mutlaka tüketilmesi gereken besinler

Oruç tutulmayan kısımda en az iki öğünün tamamlanması ve sahurun atlanmaması öneriliyor. Uzmanlar sahurun kahvaltının yerini alması gerektiğini söylüyor. Sahurda kesinlikle protein açısından zengin besinlerin ve tahıllı ekmek gibi karbonhidratların tüketilmesi gerekiyor. Sahurda 1 bardak kefir, bir yumurta, bir miktar tam yağlı beyaz peynir, tam tahıllı ekmek, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve 1 orta boy taze mevsim meyvesi tüketilmesi gerekiyor. 1 yumurta yaklaşık olarak 35-40 gram ete eş değer oluyor ve aynı zamanda A vitamini ve doymamış yağ içeriyor. Yumurta içinde olan besinler zihinsel işlevleri geliştiriyor. Yumurta tüketirken üstüne çörek otu da serperek kan şekerini dengeleyebilir ve bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Kefir de yağ içeriği sayesinde mide iç çeperini koruyor ve mide problemlerine engel oluyor ve tokluk hissi sağlayarak sindirim sisteminde de fayda sağlıyor. 

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