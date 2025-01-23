Sakarya'da Uluslararası Dental Kongre: Enfeksiyonlar ve Mikrobiyota Tartışılacak

Sakarya'da Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar Kongresi Düzenleniyor

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), 21-23 Şubat tarihlerinde '4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 3. Ağız Mikrobiyotası Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

Kongrenin Temaları ve Etkinlikleri

Kongre, SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Diş hekimliğinde yaygın olarak görülen dental oral enfeksiyonlar, akılcı antibiyotik kullanımı, oral mikrobiyotanın önemi ve klinik hastalıklarla ilişkisi gibi konular tartışılacak. Bu konuların toplum sağlığı üzerindeki etkileri vurgulanacak.

TÜBİTAK tarafından 'Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı' kapsamında desteklenen etkinlikte, yurt içi ve dışından gelen uzman konuşmacılar, konferans ve sunumlarla katılımcılara bilgi verecek.

Yapay Zeka ve Ağız Sağlığı

'Dental Enfeksiyonlar ve Yapay Zeka' ile 'Fonksiyonel Ağız Mikrobiyotası' konuları çerçevesinde yapay zekanın da tartışılacağı kongrenin son gününde, uzmanlar tarafından botoks, sağlık turizmi, dental estetik, gülüş tasarımı, implant pratiği, diş hekimliğinde fotoğrafçılık teknikleri ve rejeneratif tedavi konusunda kurs ve workshoplar düzenlenecek.

Yayınlar ve Ödüller

SAÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş’in editörlüğünde hazırlanan 'Diş Hekimliğinde Enfeksiyonlar ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı' ile 'Ağız Mikrobiyotası' kitapları katılımcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca, diş hekimliği öğrencileri için düzenlenecek bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödüller verilecek.

Kongreyle ilgili detaylı bilgilere doinf4.sakarya.edu.tr web adresinden ve @doinfcongress Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.