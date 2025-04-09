Samsun'da Alzheimer Yönetimi Sempozyumu: Sağlıkta Dönüşüm Zamanı

Samsun'da Alzheimer Hastalığının Yönetimine Dair Önemli Sempozyum

Samsun'da, "1. Samsun Evde Sağlık Hizmetlerinde Alzheimer Hastalığının Yönetimi Sempozyumu" gerçekleştirildi. Bu önemli organizasyon, Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Samsun Şubesi işbirliğiyle düzenlendi. Sempozyuma, kent genelinden ve çevre illerden evde sağlık hizmetlerinde görev alan doktorlar ve akademisyenler katıldı.

Alzheimer'ın Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Ele Alındı

Sempozyum, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenerek, Alzheimer hastalığının belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri gibi kritik konuları gündeme taşıdı. İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, açılış konuşmasında Türkiye'nin sağlık alanındaki dönüşümüne dikkat çekerken, evde sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı.

Uras, “Türkiye artık, halkın ilaç ve muayene gibi sağlık hizmetlerine ulaşmada zorluk yaşadığı dönemlerden evde sağlık hizmetlerine erişim sağlayan bir düzeye ulaştı. Alzheimer hastalığı gibi sorunlar, insanların yaşam standardını zorlamaktadır. Biz, bu sempozyum ile sağlık hizmetlerini daha ileriye taşımayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yaşlanan Nüfus ve Alzheimer İlişkisi

Prof. Dr. Erdinç Yavuz, dünyada yaşlanan nüfusun giderek arttığını belirterek, 60 yaş üzeri nüfusun 2020 yılında 1 milyar, 2050'de ise 2,1 milyarı geçmesinin beklendiğini aktardı. Türkiye’nin de bu süreçte yaşlanan ülkeler arasında yer aldığını dile getiren Yavuz, 2023'te 65 yaş üstü nüfus oranının %10,2’ye ulaştığını ifade etti.

Yavuz ayrıca, Amerika'da 7 milyon Alzheimer hastasının bulunduğunu ve demans hastalıklarının meme ve prostat kanserinden daha fazla ölüme neden olduğunu vurguladı. "Alzheimer, artık dünya genelinde ciddi bir sağlık sorununa dönüşmüştür. Bu sempozyum gibi organizasyonlar, farkındalığı artırmak için hayati öneme sahiptir.” dedi.

Samsun'da "1. Samsun Evde Sağlık Hizmetlerinde Alzheimer Hastalığının Yönetimi Sempozyumu" düzenlendi.

Samsun'da "1. Samsun Evde Sağlık Hizmetlerinde Alzheimer Hastalığının Yönetimi Sempozyumu" düzenlendi.