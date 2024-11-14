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Samsun'da Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü ile Diyabet Farkındalığı Artırıldı

Samsun'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:10
Samsun'da Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü ile Diyabet Farkındalığı Artırıldı

14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Farkındalık Etkinliği

Samsun'da 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapılması sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Karadeniz Diyabet Derneği işbirliğiyle Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantlarda, diyabet hastalığı hakkında bilinçlendirme amacıyla kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi.

Açlık ve tokluk kan şekerleri yüksek çıkan vatandaşlar, diyabet hastalığı konusunda uzman doktorlara yönlendirildi. Ayrıca etkinlikte, katılımcılara diyabet ile ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Uzmanından Önemli Açıklamalar

Etkinlikte söz alan Halk Sağlığı ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emin Dinççağ, Türkiye'nin diyabet hastalığının tanı ve tedavisinde gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek seviyede olduğunu bildirdi. Dinççağ, Türkiye'de diyabet farkındalığının yüzde 45 civarında olduğunu belirterek, "Diyabet, bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Yaşadığımız çağın en önemli halk sağlığı problemidir," dedi.

Dr. Dinççağ, Uluslararası Diyabet Federasyonu verilerine göre, 2019 yılında 20-79 yaş aralığında tahmini 463 milyon kişinin diyabetli olduğunu ifade etti. Ülkemizde diyabet oranının yüzde 14 olduğunu ve Avrupa’da en fazla diyabetlinin Türkiye’de olduğunu vurguladı.

Dinççağ, diyabete bağlı ölümlerin HIV/AIDS, tüberküloz ve sıtma gibi hastalıklardan daha fazla olduğuna dikkat çekerek, diyabet tedavisinde ilaç, gereç, hekim ve sağlık kurumlarına ulaşımın daha kolay hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, kırsal kesim ile kent merkezleri arasındaki farkların giderilmesi gerektiğini, halk sağlığı hemşireliğinin geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Son olarak, boşlukların kapatılması için ileri teknolojilerden yararlanılması gerektiğine değinerek, modern yöntemler pahalı olsa da gelecekte daha geniş bir şekilde kullanılmasının önemini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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