Şanlıurfa'dan İstanbul'a Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Uçakla Gönderildi

Şanlıurfa'da Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi

Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı bulunan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Zehra İlçi'nin doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu tespit edildi.

İlk Müdahale Başarıyla Gerçekleştirildi

Uzman doktorlar, Zehra bebeğin ilk müdahalesini başarıyla gerçekleştirdi. Ancak, bebeğin ileri tetkik ve tedavi sürecinin İstanbul'da devam etmesi gerektiğine karar verildi.

Ambulans Uçak ile İstanbul'a Nakil

Zehra bebek, kente yönlendirilen ambulans uçak ile İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Viağvant edilen bu işlem, bebeğin sağlık durumu açısından büyük bir önem taşıyor.

Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı bulunan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı bulunan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.