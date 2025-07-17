DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,85 0,27%
ALTIN
4.309,45 0,53%
BITCOIN
4.763.291,96 1,2%

Şanlıurfa'dan İstanbul'a Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Uçakla Gönderildi

10 günlük kalp rahatsızlığı bulunan bebek, Şanlıurfa'dan İstanbul'a ambulans uçakla sevk edildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 10:47
Şanlıurfa'dan İstanbul'a Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Uçakla Gönderildi

Şanlıurfa'da Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi

Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı bulunan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Zehra İlçi'nin doğuştan kalp rahatsızlığı olduğu tespit edildi.

İlk Müdahale Başarıyla Gerçekleştirildi

Uzman doktorlar, Zehra bebeğin ilk müdahalesini başarıyla gerçekleştirdi. Ancak, bebeğin ileri tetkik ve tedavi sürecinin İstanbul'da devam etmesi gerektiğine karar verildi.

Ambulans Uçak ile İstanbul'a Nakil

Zehra bebek, kente yönlendirilen ambulans uçak ile İstanbul Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine sevk edildi. Viağvant edilen bu işlem, bebeğin sağlık durumu açısından büyük bir önem taşıyor.

Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı bulunan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk...

Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı bulunan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı bulunan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk...

Şanlıurfa'da kalp rahatsızlığı bulunan 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Eşinden Organ Nakli: Böbrek Yetmezliğiyle Mücadele Başarıyla Sonuçlandı
2
Manisa'da Yüksekten Düşen Hastaya Başarılı Pelvis Cerrahisi Uygulandı
3
Şanlıurfa'dan İstanbul'a Kalp Rahatsızlığı Olan Bebek Uçakla Gönderildi
4
Kütahya'da Benzersiz Ameliyatla Bebeğin Boynundan 445 Gram Tümör Çıkarıldı
5
Sağlık Bakanlığı’ndan korkutan uyarı! Bu marketten süt ürünleri alırken dikkat edin
6
Sadece çiğneyerek 15 kilo vermek mümkün! Bildiğiniz tüm diyet ve sporları unutun!
7
Bilim adamları son noktayı koydu: Kadınlarda otoimmün hastalıkların arkasındaki gizemli faktör: Xist RNA’sı!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek