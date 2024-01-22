Sarımsak ve bal ikilisini duyan şaşıp kalıyor! Mucizevi etkisi ortaya çıktı

Binlerce yıl önce ünlü hekim İbni Sina'nın sarımsakla ilgili uyarıları tartışmalara neden olmuştu. İbn Sina'nın tavsiyeleri sarımsağın tüketiminin yanlış olduğunu ve bu besinin faydalarını artırdığını iddia ediyor. Doğal bir ilaç olarak da bilinen sarımsağı nasıl doğru şekilde kullanacağınızı öğrenin. Detaylar haberimizde...







İBN-İ SİNA SARIMSAKLA İLGİLİ YÜZYILLAR ÖNCE UYARMIŞ! BALLA SARIMSAĞI KARIŞTIRIP YİYİNCE BAKIN NE OLUYOR

İbn Sīnā, günümüzün en değerli yiyecek ve sebzeleri olan sarımsak ve bal karışımını ilacında kullanmış ve bu karışımlarla döneminin ünlü şahsiyetlerini ve kişilerini iyileştirmiştir. İbn Sina, sarımsağın pişirilmesini veya balla karıştırılmasını önerir. Sebebini haberlerde detaylı olarak anlattık. İşte İbn Sina'nın, dönemin hükümdarlarından çocuklarına kadar 7'den 70'e herkese şifa veren sarımsak tarifi...

Sarımsak ve balın değerini hepimiz biliyoruz. Biri antibiyotik, diğeri antiviral. İbn Sina, 1000 yıl önce yazdığı kitabında sarımsağın pişirilerek veya balla karıştırılarak tüketilmesini tavsiye ediyor. Peki ama neden?

Zamanının birçok şefine, padişahına ve hükümdarına şifa tarifleri yazan İbn Sina, El-Kanun Fi't Tibb adlı kitabında sarımsağın güçlü etkilerinden bahsetmiştir.

Modern tıbbın bir örneği olan İbn Sina, sebzelerin, bitkilerin, meyvelerin ve yiyeceklerin bilinmeyen kullanımları üzerinde deneyler yaptı ve notlar aldı. İbn Sina'nın şifa için sarımsak tavsiyeleri şunlardır:

SARIMSAĞI PİŞİRMEK DİŞ AĞRISINI GEÇİRİYOR

Pişmiş sarımsakla gargara yapmak diş ağrısını hafifletebilir.

İBN-İ SİNA'NIN DİĞER SARIMSAK ÖNERİLERİ

Sarımsağı yabani nane ile pişirip içmek ve cilde sürmek bitleri öldürecektir.

Ezilmiş sarımsağı bal ile karıştırmak mukusu giderecektir. Hamileyseniz veya tıbbi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışmadan bu ürünü denemeyin.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Sarımsak manganez, B6, C vitaminleri, selenyum ve lif kaynağıdır.

Bağışıklığınızı artırarak sizi hastalıklardan korur.

Kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olur

Kan basıncını düşürür ve kalp hastalığı riskini azaltır

Alzheimer hastalığı ve demans gibi hastalıkların önlenmesine yardımcı olur

Kemik Sağlığını İyileştirebilir

Allisin serbest radikallere karşı korur

Kan basıncını düşürücü etkisi vardır

Strese bağlı kas hasarını azaltır

Sarımsak kanser riskini azaltıyor

Karaciğeri korur

Doğal bir antibiyotiktir

Mesane enfeksiyonlarında etkilidir

Kanser tedavisinde kullanılıyor