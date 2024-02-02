Şaşırtıcı gerçek: Vücut ısısını düşürüp rahatlıyoruz oysa durum daha kompleks! Ebeveynler sakın bu hataları yapmayın

Ateş, çoğu ebeveynin korkulu rüyasıdır. Çocuklarında ateş gördüklerinde, hemen panikleyip, onlara ateş düşürücü ilaç verirler. Oysa bu, yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Ateş düşürücü ilaçlar, çocukların sağlığına daha çok zarar verir, yarar sağlamaz. Peki ne yapmalı? Ateş düşürücü ilaçlar neden tehlikelidir? Bu durum da ateşi olan çocuğa ne yapmalı? Tüm merak edilenler ve bilinmesi gerekenler içeriğimizde...

ATEŞLİ OLAN ÇOCUĞA NE YAPMALI?

Ateş, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği doğal bir savunma mekanizmasıdır. Ateş, bağışıklık sistemini uyarır, enfeksiyona neden olan mikropların üremesini engeller, vücudun kendini onarmasını sağlar. Ateşli çocuklara ateş düşürücü ilaç vermek, aslında bu savunma mekanizmasını baltalar.





Ateş düşürücü ilaçlar, enfeksiyonun nedenini ortadan kaldırmaz, sadece ateşin belirtilerini maskeler. Bu da enfeksiyonun daha uzun sürmesine ve daha ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Ateşli çocuklara ilaç vermek yerine, onlara bol sıvı vermek, hafif giydirmek, serin ve nemli bezlerle alın, boyun, koltuk altı ve kasıklarına kompres yapmak, odayı havalandırmak, dinlendirmek gerekir.

ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ İLAÇLARIN ÇOCUKLARDA YAN ETKİLERİ NELERDİR?



Ateş düşürücü ilaçlar, çocuklarda pek çok yan etkiye de neden olabilir. Ateş düşürücü ilaçlar, genellikle parasetamol, ibuprofen, aspirin gibi maddeler içerir.





Bu maddeler, çocuklarda alerji, karaciğer hasarı, böbrek hasarı, kanama, astım, solunum zorluğu, şok ve hatta ölüm gibi ciddi reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle aspirin, çocuklarda Reye sendromu adı verilen ölümcül bir hastalığa neden olabilir. Bu nedenle, çocuklara asla aspirin verilmemelidir.





ÇOCUKLARDA ATEŞ NE ZAMAN TEHLİKELİDİR?



Ateş, 38 derecenin altındaysa, genellikle müdahale gerektirmez. Ateş, 38-39 derece arasındaysa, çocuğun durumuna göre doktora danışılabilir. Ateş, 39 derecenin üzerindeyse, mutlaka doktora götürülmelidir. Ateş, çocuklarda havale, menenjit, beyin iltihabı gibi ciddi durumlara işaret edebilir. Bu nedenle, ateşli çocuklarda şu belirtiler varsa, acil olarak doktora başvurulmalıdır:



* Ateş, 3 günden uzun sürüyorsa

* Ateş, 40 derecenin üzerine çıkıyorsa

* Ateş, ilaçlara rağmen düşmüyorsa

* Ateş, havaleye neden oluyorsa

* Ateş, baş ağrısı, boynunda tutulma, kusma, ishal, döküntü, solunum güçlüğü, halsizlik, uyuşukluk, bilinç kaybı gibi diğer belirtilerle birlikte görülüyorsa





Ateş, çocukların sağlığı için önemli bir göstergedir. Ateşli çocuklara ateş düşürücü ilaç vermek, onlara zarar verebilir. Ateşli çocuklara ilaç vermek yerine, onlara doğal yöntemlerle destek olmak, ateşin nedenini bulmak ve doktora danışmak gerekir. Ateşli çocuklara iyi bakmak, onların sağlıklı büyümesi için çok önemlidir.