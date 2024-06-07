Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

Diyabet çoğu zaman ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Ancak sağlıklı beslenmeyle diyabetin etkileri de büyük oranda önlenebilir. Bu bitkinin kan şekerini düzenlemekle birlikte şeker hastalığına iyi geldiği bilinmektedir.

Popüler bahçe çalı bitkisi olarak adlandırılan 'Berberin' Türkiye genelinde Adi Kadıntuzluğu şeklinde bilinmektedir. Avrupa'ya özgü olan bu Berberin bitkisi Kuzey Amerika ile sya'da yaygın olarak dağıtılmaktadır. Kızamık farklı topraklarda yetişmektedir. Boyu 3 metreye kadar büyüyebilen yaprak döken, bir bitki olan Berberin, serin bölgelerde bulunmaktadır.

Berberin Bitkisinin Faydaları





Araştırmalar berberinin insülin direnci üzerindeki tedavi edici etkilerinin metformin, glipizid ve rosiglitazon şeklindeki antidiyabetik ilaçlar kadar çok fazla güçlü olduğunu göstermektedir. Berberin kullanımının, yaşam tarzı değişiklikleriyle birlikte kan şekeri seviyelerini normalleştirmede çok etkili olduğu bulunmuştur.

Berberis vulgaris'in düzenli ve uzun süreli kullanımının kilo kaybına da yardımcı olabileceğini ve insülin direncini iyileştirebileceğini gösteren çalışmalar var. Bu çalışmada, günde üç defa 300 mg berberin bitkisi tüketen obez kişilerin BMI'ları 12 hafta sonunda ortalama 31,5'ten 27,4'e düşerek sağlık parametrelerinde iyileşme görüldü.

Berberinin ayrıca kan kolesterol düzeylerini düşürdüğü için kalp hastalığına ve insülin direncine karşı koruma sağladığı da gösterilmiştir.





Metformin, insülin direnci üzerindeki tedavi edici etkilerinin yanı sıra, hipoglisemi ve laktik asidoz gibi yaşamı tehdit eden yan etkilerin yanı sıra B12 vitamini eksikliği ile çeşitli gastrointestinal hastalıklar gibi yaşam kalitesi etkilerine de neden olabilir. Berberinin metformine göre bir diğer avantajı ise düşük maliyeti nedeniyle kolaylıkla temin edilebilmesidir.

Bütün bunlar göz önüne alındığında Berberis vulgaris kullanımı, insülin direncinin tedavisi ve aynı zamanda da sağlıklı bir yaşam sürme açısından önemli bir alternatif şeklinde değerlendirilmekte olup, günümüzde yaygın olarak kullanılan metformin tedavisinin sağladığı yöntem kadar etkilidir.