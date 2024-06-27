Seydişehir'de 5 bin kişi hastaneye başvurdu! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama bekleniyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşanan ve birçok kişiyi etkileyen mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama beklediklerini söyledi. Yaklaşık 5 bin kişinin hastanelere başvurduğu bu durum hakkında yetkililerden acil bir açıklama talep ediliyor.



CHP HEYETİNDEN SEYDİŞEHİR'E ZİYARET

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ile birlikte Seydişehir'de incelemelerde bulundu. Son günlerde çok sayıda kişinin mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurduğu ilçede, Şahbaz ve Bektaş, Seydişehir Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek hastane yönetiminden bilgi aldı.

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, salgının başlamasının üzerinden 4-5 gün geçmesine rağmen yetkililerden hala bir açıklama yapılmamasını eleştirdi. Bektaş, "Seydişehir’imizde ciddi bir salgın yaşandı. Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili raporlarını ivedilikle bizlerle ve kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz. Raporlar elimize geçer geçmez ihmal ve kusur var ise bunlar hakkında gerekli işlemin yapılıp yapılmadığının takipçisi olacağız." dedi.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz da birçok vatandaşın mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurmasına ilişkin sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Şahbaz, "Bayram tatili sona ermeden başlayan bu salgında, yaklaşık 5 bin civarında kişi hastanelere ateş, kusma, eklem ağrısı gibi bulgularla müracaat etti. Olayın nasıl gerçekleştiğini, yetkililerin açıklamasını istiyoruz. Bu süreçte halkın sağlığını korumak için büyük çaba gösteren sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.



SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Seydişehir'de yaşanan bu salgın, yerel halk arasında büyük bir endişe yaratmış durumda. Sağlık Bakanlığı'nın olayın kaynağına dair net bir açıklama yapmaması, belirsizliği ve endişeyi artırıyor. CHP heyeti, Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili açıklamanın bir an önce yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Seydişehir'de yaşanan bu mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin sebebi henüz bilinmiyor. Yerel halk, olayın bir an önce aydınlatılmasını ve gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyor. Özellikle bayram tatili sırasında başlayan bu salgın, ilçedeki sağlık altyapısının ve acil müdahale kapasitesinin sınırlarını zorladı.



CHP HEYETİNİN İNCELEMELERİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz ve CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirdikleri incelemelerde, hastane yönetimi ve sağlık personeliyle görüştüler. Hastane yetkilileri, salgının nedenine ilişkin detaylı bilgi vermezken, CHP heyeti olayın takipçisi olacaklarını ve gerekli bilgilerin kamuoyu ile paylaşılmasını sağlayacaklarını ifade etti.